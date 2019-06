Canicule : comment les français font face à la chaleur ?

publié le 29/06/2019 à 11:26

Comment les Français font-ils pour lutter contre la canicule ? La semaine est interminable avec ces records de chaleur relevés dans le sud-est, vendredi 28 juin. La canicule va remonter vers les régions centre et vers le nord ce samedi. Dans la capitale, on attend 37°C ces prochaines heures.

En Ile-de-France, à Choisy-le-Roi, le marché est couvert mais il fait tout aussi chaud que dehors. Loïc est maraîcher et transpire déjà à grosses gouttes derrière ses étales : "Il fait très chaud, plus chaud qu'hier matin. L'air est insupportable, on va souffrir."

Avec la canicule, il a fallu adapter ces habitudes de travail. C’est ce qu'a fait Eric, boucher volailler de 55 ans en préchauffant son camion : "Quelque part on pollue davantage puisqu'on fait tourner le camion à vide. Mais c'est ça ou on jette", conclut-il. Les clients aussi changent leur habitudes et viennent plus tôt chercher les derniers moments de fraîcheur. Et sur les stands, certains aliments ont plus la côte que d'autres.

À Marseille, la baignade est de mise

Sur la plage des Catalans, à Marseille, une centaine de baigneurs sont venus tôt ce matin pour se tremper. "On a des endroits pour se détendre, pour apprécier la vie. On est bien au bord de la mer et on se détend", témoigne un Marseillais. La température va encore flirter avec les 35°C, ce samedi, même si l'alerte rouge a été levée dans les département du sud-est.