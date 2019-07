La "maladie du dragon jaune" menace nos oranges et nos citrons

Les citrons et les oranges pourraient être en danger

publié le 03/07/2019 à 21:10

Présente en Asie du Sud-Est, en Amérique et en Afrique, la maladie du huanglongbing, dite "maladie du dragon jaune" pourrait s'implanter en région méditerranéenne, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'Anses juge que la probabilité est élevée en ce mercredi 3 juillet. Elle rappelle que ce phénomène est une des menaces les plus importantes pour les cultures d'agrumes dans le monde. Elle provoque une perte de rendement, une diminution de la qualité des fruits et peut tuer les arbres.

Découverte pour la première fois en Chine dans les années 1990, la bactérie peut avoir des conséquences dramatiques. En Floride, par exemple, elle a été détectée en 2005. La production d'oranges a chuté de près de 60% durant les 12 ans qui ont suivi et le prix de gros du jus d'orange concentré a doublé. Aujourd'hui encore, 99% des vergers de cette région seraient contaminés.

Les fruits se déforment et deviennent amers

La maladie se transmet par le psylle, un insecte qui se nourrit de sève. En piquant un arbre, il lui transmet la bactérie. Celle-ci bloque le canal où transite la fève. Résultat : les feuilles jaunissent, les fruits se déforment et deviennent amers, et l'arbre peut s'étouffer et mourir.

Problème, d'après l'Anses, le psylle a été détecté au Portugal et en Espagne. Sans mesure efficace pour l'éradiquer, l'agence multiplie les actions de sensibilisation, notamment auprès des voyageurs qui reviennent de l'endroit où est présente la maladie. Elle préconise également une attention particulière aux plantes.