Quand jouer devient une addiction

publié le 08/08/2019 à 00:30

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Sophie Cadalen accompagnée de Laetitia Nallet recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 07 Aout :

Benoit est bipolaire depuis une dizaine d'années. Malgré cela, il a une vie plutôt stable et agréable et a toujours été quelqu'un d'ouvert et de très sociable.

En décembre dernier, il a fait un burn out et a été hospitalisé plusieurs semaines, depuis il a le sentiment de s'isoler sans le vouloir.

Sa femme l'a quitté, il a du déménager en urgence, bref tout s'écroule.



Que se passe t-il ? Comment retrouver son côté sociable ?





Gérard a une addiction qui est mal comprise de nos jours ; il est accro aux jeux de gains d'argent. Cette addiction détruit sa vie et sa famille n'est pas au courant. Il a perdu son logement, est sous tutelle mais a toujours accès à son compte en banque. Il continue donc de jouer et ça n'arrange pas la situation.

Il ne trouve pas d'oreille attentive pour l'aider à s'en sortir.

Comment vaincre cette addiction ?

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



