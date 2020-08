64% des Français pour le port du masque à l'extérieur, selon un sondage

publié le 09/08/2020 à 06:22

D’après un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, les Français sont désormais majoritairement favorables au port du masque à l'extérieur. Selon cette enquête réalisée entre le 5 et le 7 août, 64% des Français souhaitent que le port du masque "devienne obligatoire pour toute personne se rendant dans un lieu public ouvert" contre 36% qui disent y être opposés.



Un sondage qui traduit un basculement de l'opinion publique par rapport à une précédente étude réalisée mi-juillet par Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio. Celle-ci rapportait que 56% des personnes interrogées étaient contre l'obligation de porter un masque dans les lieux publics ouverts, tandis que 44% seulement soutenaient une telle mesure.

Le masque obligatoire à l'extérieur dans plusieurs villes

Le masque est obligatoire dans les lieux publics clos en France depuis le 20 juillet sous peine d'une amende de 135 euros. L'obligation du port du masque à l'extérieur (rue, parcs et jardins publics, marchés, plages et autres sites touristiques...) s'étend en outre dans de plus en plus de villes du pays.



Dès lundi, le masque sera obligatoire pour les usagers des zones très fréquentées à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise qui emboîtent le pas de Marseille, Ajaccio, Carcassonne, Bordeaux, Rennes ou Lille. Une mesure sanitaire essentielle d’après les autorités. De fait, elles rapportent une dégradation des indicateurs clés de suivi de l'épidémie de Covid-19 en France : 2.288 nouveaux cas ont été annoncés, vendredi 7 août, une progression inédite depuis mai.