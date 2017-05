publié le 14/05/2017 à 08:00

Les saisons 2016-2017 de Ligue 1 et de Ligue 2 prendront officiellement fin au soir du samedi 20 mai 2017, date du multiplex de la 38e journée de l'élite française. Les bilans se dessinent et l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, comme chaque année, décerne ses trophées. Elle récompense le meilleur joueur, le meilleur espoir, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Division 1 féminine.



La saison dernière, le Paris Saint-Germain avait survolé la saison de Ligue 1 et placé neuf de ses joueurs dans l'équipe-type de l'année. Zlatan Ibrahimovic avait reçu le trophée de meilleur joueur. Cette saison et selon les résultats de l'institut de sondage Odoxa, Edinson Cavani va récupérer le trophée et ainsi succéder à son ancien coéquipier.

L'institut a réalisé le sondage les mercredi 10 et jeudi 11 mai 2017. 1.028 personnes, toutes majeures, ont été interrogées via internet. Parmi ce panel, 405 sont des amateurs de football.

Marco Verratti le moins méritant

Quatre joueurs sont nommés dans la liste des prétendants au titre de meilleur joueur de Ligue 1, Edinson Cavani donc, mais aussi Bernardo Silva (AS Monaco), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) et Marco Verratti (Paris Saint-Germain). Selon quatre amateurs de football sur dix, le premier va remporter le trophée individuel.



Cette saison le "Matador" a marqué 33 buts en 34 matches. Un total qui fait de lui le meilleur buteur du championnat, assez loin devant Alexandre Lacazette (24) et Radamel Falcao (19). L'attaquant lyonnais arrive d'ailleurs troisième (avec 21%) dans le classement établi par les amateurs de football. Il est devancé par Bernardo Silva et ses 22%. L'étonnement levé par la présence de Marco Verratti dans cette liste de nommés se confirme selon le sondage. Le jeune Parisien ne requiert que 14% des voix.

40% des amateurs de football votent Cavani meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2016-2017

Mbappé meilleur espoir, évidemment

Dans l'esprit des interrogés, l'identité du futur meilleur espoir de la Ligue 1 2016-2017 fait très peu de doute. Kylian Mbappé, véritable découverte en cette deuxième partie de saison, reçoit 70% des suffrages. Il est opposé au Parisien Adrien Rabiot, au Niçois Wylan Cyprien et à son coéquipier, à Monaco, Thomas Lemar.



Depuis quatre mois l'international français casse les défenses adverses aussi facilement que les records. Il est, entre autres, le plus jeune joueur a avoir marqué un but en demi-finale de Ligue des champions. En Ligue 1 les statistiques du joueur de 18 ans sont affolantes : 26 matches, 14 buts et six passes décisives. La saison dernière ce trophée était revenu à Ousmane Dembélé, ancien joueur du Stade Rennais, aujourd'hui au Borussia Dortmund (ALL).

Mbappé prend 70% des votent des amateurs de football concernant le titre de meilleur espoir de la saison 2016-2017.

Jardim remporte le duel des voisins

Parmi Unai Emery (PSG), Jocelyn Gourvennec (Girondins de Bordeaux), Lucien Favre (OGC Nice) et Leonardo Jardim (AS Monaco), deux entraîneurs sortent du lot pour prétendre au titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Il s'agit des coaches méditerranéens. Le premier a emmené un groupe talentueux, mais formé très tardivement, sur le podium de Ligue 1 alors que le second a fait de son équipe une des plus spectaculaires d'Europe. Le Portugais Jardim mérite davantage (47%) la récompense que son homologue azuréen Favre (23%) selon les amateurs de football.

47% des amateurs de français votent Leonardo Jardim meilleur entraîneur de Ligue 1 saison 2016-2017.

Griezmann pour le doublé

Depuis deux ans, l'UNFP récompense le meilleur Français de l'étranger. Malgré la saison blanche que s'apprête à conclure Antoine Griezmann, il est en pole position pour se succéder à lui-même. Il resterait ainsi le seul nom au palmarès de cette distinction. Il était, cette saison, en concurrence avec N'golo Kanté (Chelsea/ANG), Ousmane Dembélé (Dortmund/ALL) et Karim Benzema (Real Madrid/ESP).



Cette saison Griezmann a joué 34 matches de championnat pour 16 buts (son plus faible total depuis son arrivée dans la capitale espagnole) et sept passes décisives. Il est le cinquième meilleur buteur outre-Pyrénées derrière Lionel Messi (35), Luis Suarez (27), Cristiano Ronaldo (20) et Iago Aspas (Celta de Vigo, 17). En Ligue des champions, il a fait trembler les filets cinq fois en dix rencontres.

Griezmann reçoit 55% des votes concernant le titre de meilleur français de l'étranger.