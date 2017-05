publié le 10/05/2017 à 14:01

"Je l’attendais celle-là", a-t-il lâché avec son sourire contagieux, désormais familier des amateurs de ballon rond. Immense révélation de la saison, encore buteur devant les caméras du monde entier sur la pelouse du Juventus Stadium mardi 9 mai, Kylian Mbappé n'a en effet pas échappé à LA question qui trotte dans la tête de tous les observateurs depuis des semaines : va-t-il quitter Monaco cet été ? Et si oui, pour quel club ?



Impressionnant de maturité balle au pied du haut de ses 18 ans, le natif de Bondy est aussi reconnu pour l'être en dehors des terrains. Face à la question posée en zone mixte après l'élimination de l'ASM, il n'a pas failli à cette réputation. "Comme je l’ai dit, il reste deux, trois matches. Je suis resté concentré toute la saison. Il reste trois matches à assurer (en Ligue 1, ndlr) et après j’aurai deux mois et demi pour savoir ce que je vais faire".

Rester en Principauté pour une troisième saison, la première pleine, dans l'optique du Mondial 2018 en Russie avec l'équipe de France ? Répondre aux sirènes d'un géant d'Europe, comme le Real Madrid ? À l'entendre, sa décision n'est pas arrêtée et la porte loin d'être fermée. "Le mercato estival est long, je vais avoir le temps de penser à mon avenir. Ce club m’a accordé toute sa confiance, je dois au moins lui rendre un titre".



Ce titre ne semble qu'une question de jours. Leader avec trois points d'avance sur le PSG, une différence de buts favorable (+69 contre +51) et surtout trois matches à jouer contre deux aux Parisiens, Monaco sera sacré champion de France sauf improbable catastrophe. Le verdict peut tomber dès ce dimanche 14 mai si l'ASM fait mieux contre Lille que Paris à Saint-Étienne.