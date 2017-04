publié le 16/04/2017 à 08:00

Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Angers (0-2), les rumeurs de départ concernant Unai Emery se sont volatilisées. Ce n'était pas forcément le cas fin décembre. À la fin de cette 33e journée de Ligue 1, le PSG sera classé deuxième à simplement trois longueurs du leader, Monaco. Alors que les dirigeants planchent sur les contours de l'effectif 2017-2018 du club de la capitale, l'entraîneur sera très certainement le Basque pour une deuxième année de suite.



Odoxa a interrogé des amateurs de football sur la pertinence, ou non, de garder l'homme de 45 ans sur le banc du Parc des Princes, notamment. Parmi le panel, 57% pensent qu'il doit rester à la Porte de Saint-Cloud pour la saison 2017-2018.

L'institut de sondage a réalisé le sondage les mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017. 1.001 personnes, toutes majeures, ont été interrogées via Internet. Parmi ce panel, 398 sont des amateurs de football.

En 2017, Paris n'a perdu qu'à Barcelone

Unai Emery a essuyé de nombreuses critiques depuis son arrivée dans la capitale française. La veille de la probante victoire (5-0) face au FC Lorient, le 21 décembre 2016, certains noms de potentiels remplaçants commençaient même à circuler. Depuis cette réception des Merlus lors de la 19e journée de Ligue 1, le bilan du PSG est absolument intraitable : 18 victoires, deux résultats nuls et une défaite. Mais quelle défaite... (6-1, sur la pelouse du FC Barcelone, provoquant l'élimination du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions).



Les "amateurs de football" s'attardent davantage sur la forme de l'équipe d'Unai Emery et non sur le non-match du 8 mars dernier ou le début de championnat poussif (après 18 journées, le PSG avait déjà perdu quatre matches et concédé trois matches nuls).

Wenger garde la cote chez les Français

"Wenger out" ("Wenger dehors"), "Enough is enough" ("Assez c'est assez"), "Time to change" ("Le temps de changer")... Depuis plusieurs semaines et au fil des défaites d'Arsenal, les slogans hostiles à Arsène Wenger fleurissent dans les tribunes des Gunners. Les supporters du club de Londres semblent vouloir se séparer de l'Alsacien, en poste depuis 1996 sur le banc d'Arsenal.





En France, l'avis est tout autre concernant l'entraîneur de 67 ans. Dans le cas d'un départ prématuré d'Unai Emery, 69% des sondés verraient en l'ancien coach de Monaco un "bon choix" de remplacement. Wenger n'a plus entraîné en Ligue 1 depuis son passage en Principauté (1987-1994).

Non, Paris ne doit pas chambouler son effectif

Dans le meilleur des cas, l'équipe d'Unai Emery fera une aussi bonne saison que celle de Laurent Blanc la saison dernière. Le Paris Saint-Germain peut encore remporter la Ligue 1 et la Coupe de France. En ce qui concerne le Trophée des champions et la Coupe de la Ligue, c'est déjà le cas depuis les gifles infligées à Lyon (4-1, le 6 août 2016) et à Monaco (4-1, le 1er avril 2017).





Malgré cela, les dirigeants du club n'ont pas intérêt à tournebouler leur effectif 2016-2017. Ils ne sont qu'un interrogé sur trois (33%) à penser que Paris doit "changer une bonne partie de son effectif". A contrario 66% conseilleraient à Nasser Al-Khelaïfi de "recruter un ou deux joueurs".

La Ligue 1 limite les ambitions du PSG

Voilà un chiffre étonnant : 64% des amateurs de football ont répondu par l'affirmative quand l'institut de sondage Odoxa leur a demandé si le niveau et la réputation du championnat de France limitaient les ambitions du PSG. Vainqueur des coupes nationales depuis 2012, de la Ligue 1 et du Trophée des champions depuis 2013, le club est parvenu a attirer des grands noms du football mondial (Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Angel Di Maria, Edinson Cavani entre autres). Paris n'échoue donc véritablement qu'en Coupe d'Europe.



Plus précisément, ils sont 12% à affirmer que la Ligue 1 limite "beaucoup" les appétences du club de la capitale. 52% d'entre eux pensent que le PSG est "un peu" limité par son championnat, 30% à penser que "non pas vraiment" et enfin 6% ont répondu "non pas du tout". Mais comment cela se concrétise, un championnat qui limite les ambitions d'un club ?

