publié le 12/04/2017 à 21:32

Face à un Borussia Dortmund meurtri psychologiquement par l'attentat de la veille, Monaco été sans pitié en s'imposant (3-2) en Allemagne, mercredi 12 avril en quart de finale aller de Ligue des champions. Les deux jeunes pépites de l'équipe de France, Mbappé, 18 ans, et Dembélé, 19 ans et auteur du premier but allemand, se sont livré le duel que l'on attendait.





Le jeune prodige monégasque, dangereux sur quasiment chacune de ses actions, a obtenu un penalty dès la 16e minute. Si le Brésilien Fabinho expédiait sa frappe hors du cadre, les vagues rouges et blanches revenaient régulièrement et sur un nouveau contre, Bernardo Silva remontait tout le terrain balle au pied avant de servir Lemar sur l'aile, dont le centre trouvait Mbappé (0-1, 19e).

Efficacité sur ce coup. Grande classe une heure plus tard. Le nouvel attaquant des Bleus interceptait une passe latérale entre deux défenseurs adverses et se présentait seul face à Roman Bürki. Regard pour apprécier la position du gardien suisse. Frappe enroulée du droit dans la lucarne. 3-1 à ce moment pour Monaco. Et la confirmation de l'immense talent du natif de Bondy.

Entre temps, Bender, contre son camp de la tête sur un centre de Raggi avait permis à Monaco de faire le break. Mais au retour des vestiaires, avec d'autres intentions et deux changements payants, le Borussia réduisait l'écart par Dembélé, au terme d'une action collective bonifiée par une talonnade d'Aubameyang. Porté par son public, Dortmund parvenait une nouvelle fois à réduire l'écart en fin de match, par Shinji Kagawa (3-2, 84e).

