publié le 17/02/2017 à 08:50

Quand Arsenal vit une période compliquée, le coupable est souvent le même : Arsène Wenger. En ce mois de février, l'entraîneur français est pointé du doigt puisque son équipe (4e à 12 points du leader Chelsea) a enchaîné deux défaites consécutives en Premier League. Deux défaites de trop alors qu'elle faisait la course au titre il y encore quelques semaines. Le dernier revers, assez sévère face au rival et voisin Chelsea (3-0), est resté en travers de la gorge des fans. Le naufrage (5-1) de son équipe à Munich en 8e de finale Ligue des champions ne l'a pas aidé.



Ce jeudi, les journaux anglais étaient sans pitié pour le Français. Pour eux, il doit partir. "Au revoir Arsène" a d'ailleurs titré, en français dans le texte, The Sun. "Souffrances après souffrances après souffrances : c'est l'histoire récente de Wenger, seulement soulagée par un roman domestique à peine plus réjouissant", écrit le Mirror. Et de s'interroger : "Il reste une question. Elle a sans doute été trop posée pour qu'elle puisse même encore avoir un sens, mais la voilà quand même : comment pourrait-il survivre à ça?" "Cela ressemble à un mauvais film... que nous avons déjà vu", note de son côté le Telegraph.

Les dirigeants Gunners auraient pris les devants en établissant une liste de potentiels successeurs, selon le Daily Mirror. Le média anglais a publié sur son site internet quatre noms pour manager Arsenal la saison prochaine. Et parmi ces noms on retrouve le Portugais de l'AS Monaco Leonardo Jardim. Les performances du club de la Principauté n'ont bien évidemment pas échappé aux grands clubs européens et si les principaux animateurs de la machine Monaco (B. Silva, Lemar, Bakayoko, Fabinho) sont courtisés, l'entraîneur l'est également.

Il compare les fans d'Arsenal à ceux de Tottenham

Avec Leonardo Jardim, ce sont Thomas Tüchel (Borussia Dortmund), Massimiliano Allegri (AC Milan) et Roger Schmidt (Bayer Leverkusen) qui pourraient succéder au coach de 67 ans sur le banc d'Arsenal depuis 1996. Cette semaine, il a eu la mauvaise idée de conseiller à ses supporters de se comporter comme ceux de... Tottenham.



Son équipe essuie quelques sifflets les soirs de défaite, ce qui n'est apparemment pas le cas chez le voisin honni : "Là-bas, tout le monde est dans le combat et est derrière l'équipe. Nous devons faire exactement la même chose, même si nous avons eu deux résultats décevants." Après la défaite face à Chelsea, Alex Oxlade-Chamberlain a liké un tweet réclamant le départ de l'Alsacien. Ça tangue pour Arsène Wenger à Arsenal, dont le contrat se termine en juin prochain.

[#PL ¿¿] Chamberlain a liké un tweet incitant le départ d'A.Wenger après la défaite 3-1 face à Chelsea.. pic.twitter.com/4hCnv2KvEN — LaStreetParleDeFoot (@Arretsdejeu_) 5 février 2017