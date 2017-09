Pascal Praud : "Jean-Michel Aulas est-il has been ?"

publié le 09/09/2017 à 20:16

Un sentiment mitigé plane sur la Ligue 1, qui entre dans son deuxième mois de la saison. Le bonheur de voir des stars est terni par l'inquiétude de voir le championnat cannibalisé par le Paris Saint-Germain. Ce On refait le match nous donne également l'occasion de revenir sur les difficultés de Marcelo Bielsa et sur les tensions entre Jean-Michel Aulas et son collègue guinguampais Bertrand Desplat.



Dans un entretien accordé à L'Équipe fin août, le président de l'En Avant Guinguamp s'en était pris frontalement à son collègue lyonnais Jean-Michel Aulas, qui s'insurge contre les pouvoirs financiers du PSG.¿"Je ne vois là-dedans que la position d'un dirigeant qui se sent dépassé par un nouveau modèle économique et qui la joue mauvais perdant", a-t-il déclaré, voyant chez Aulas "une forme d'aigreur". La remarque de Desplat invite à une question : Jean-Michel Aulas est-il has been ?