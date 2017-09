publié le 13/09/2017 à 20:00

Red Bull Leipzig, FC Porto, Besiktas. Sur le papier, le groupe de Monaco en Ligue des champions n'a rien d'effrayant pour un demi-finaliste sortant. À l'heure de se frotter au premier nommé, surprenant vice-champion d'Allemagne la saison passée, de nombreuses questions entourent pourtant le club désormais champion de France.



Les départs de Mbappé (PSG), Bakayoko (Chelsea), Silva et Mendy (Manchester City), pour ne citer que les plus marquants, ne vont-ils pas finir par coûter cher sur le plan sportif ? Les quatre premières journées de Ligue 1, conclues par une raclée infligée à l'OM (6-1), laissaient entendre que non. Mais il y a eu cette gifle reçue à Nice, samedi 9 septembre (4-0).

Face au nouveau club de l'ancien Parisien Augustin, Jardim doit en outre se passer de Lemar (élongation à une cuisse) et Moutinho (malade). Aux Ghezzal, Tielemans, Lopes, Diakhaby ou Jorge d'élever leur niveau, aux côtés des cadres toujours présents Falcao, Sidibé, Glik, Jemerson, Subasic et Fabinho.