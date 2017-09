publié le 17/09/2017 à 14:30

Il fallait que Marseille se rassure, après les deux défaites cinglantes à Monaco (6-1) et contre Rennes à domicile (3-1). C'est enfin chose faite. L'OM l'a emporté ce dimanche 17 septembre contre Amiens (2-0).



Ce succès doit pour beaucoup au retour de l'attaquant camerounais, Clinton Njie, qui a marqué à deux reprises, coup sur coup. C'est sa première apparition sur la pelouse depuis le match nul du 20 août dernier contre Angers.

La copie des Marseillais a été brouillonne pendant la première mi-temps face au défi physique imposé par les Amiénois et leur solide bloc défensif. La première occasion cadrée était marseillaise mais s'est faite attendre : une frappe de Florian Thauvin à la 28e minute.



Au retour de la pause, les Marseillais ont fait preuve de plus de sérénité et l'attaquant camerounais a pu inscrire ses deux buts salvateurs, à la 53e et la 55e minute de jeu.



La fin de match a ainsi été beaucoup plus tranquille pour l'Olympique de Marseille alors que les Picards sombraient dans une certaine torpeur. L'équipe des Bouches-du-Rhône recevra Toulouse dimanche 24 septembre, avant un déplacement à Nice qui s'annonce autrement plus délicat.