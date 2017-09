publié le 15/09/2017 à 20:30

Les Girondins avaient ouvert la 5e journée par un match nul 0-0 à Lille vendredi 8 septembre. Rebelotte sept jours plus tard, toujours à l'extérieur, cette fois à Toulouse pour la première manche du derby de la Garonne. Avec le PSG (1er), Lyon (3e) et Angers (7e), Bordeaux (5e) fait partie des quatre équipes encore invaincues après les cinq premiers épisodes de cette saison 2017-2018, Monaco ayant (lourdement) chuté sur la pelouse de Nice.



Sans être toujours brillante, l'équipe de Jocelyn Gourvenec affiche un bilan de deux succès, à domicile, contre Metz et Troyes, et trois partages des points en déplacement, notamment un match nul miraculeux à Lyon. Un succès sur la pelouse du TFC les propulseraient provisoirement sur le podium, à égalité avec Monaco (2e), qui accueille Strasbourg (18e) le lendemain.



Pas facile, toutefois, de s'imposer au Stadium. Rennes et Montpellier en sont même repartis avec une défaite. 9es, les hommes de Pascal Dupraz, renforcés par l'arrivée de l'ancien Marseillais Giannelli Imbula au milieu on t eux aussi une belle carte à jouer avant de se rendre à Marseille le week-end suivant.