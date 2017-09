Ligue 1 : Saint-Étienne poursuit, Bielsa cale encore

publié le 16/09/2017 à 19:45

Retour dans le passé pour cette soirée de Ligue 1 avec des rencontres qui ont mis beaucoup de temps à se décanter, pour n'accoucher au final que de quatre buts. Saint-Étienne continue de surfer sur la vague initiée par Oscar Garcia, son nouvel entraîneur. Les Verts ont eu du mal à se défaire de Dijon. Mais bien aidés par leur gardien, Stéphane Ruffier, encore très bon, les Stéphanois l'ont emporté grâce à un but sur penalty de Jonathan Bamba (49').



Un autre nouvel arrivant en Ligue 1 retrouve aussi le sourire, en la personne de Claudio Ranieri. Son FC Nantes a fait tomber Caen (1-0), équipe surprise de ce début de championnat, grâce à un but du milieu brésilien Girotto (73'). Une victoire importante puisqu'il s'agit de la première à la Beaujoire cette saison. En prime, une nouvelle rencontre sans encaisser de but, la quatrième de rang. De quoi dissiper les tensions nées au sein du club suite au mercato jugé décevant par le "Mister".

Le LOSC plonge, Montpellier se relève

Si l'AS Saint-Étienne et le FC Nantes ont bien digéré leur changement d'entraîneur, à Lille, en revanche les mines sont grises, avec une défaite concédée à la dernière seconde sur le terrain de Guingamp (0-1), sur une belle reprise du vétéran Étienne Didot, entré en jeu en cours de match. La dernière victoire des hommes de Marcelo Bielsa remonte maintenant au 4 août. Une rencontre au cours de laquelle les carences offensives des Dogues ont encore été criantes (un seul but sur les cinq derniers matches).

Montpellier, de son côté, s'est offert une bouffée d'oxygène au stade de l'Aube, dans un match aux allures de choc pour le maintien (0-1). Les Troyens ont eu plusieurs opportunités de revenir mais ne se sont pas montrés efficaces. La rencontre, très engagée (sept cartons jaunes et un rouge en fin de match pour Vizcarrondo), permet aux Héraultais de ne plus être relégables grâce à un but du défenseur Pedro Mendes sur corner.





Troyes-Montpellier : 0-1 (P. Mendes 31') ; Guingamp-Lille : 1-0 (Didot 90+3) ; Nantes-Caen : 1-0 (Girotto 73') ; Dijon-Saint-Étienne : 0-1 (Bamba 49' s.p.)