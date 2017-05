Cavani 2017 ou Ibrahimovic 2016, qui est le meilleur ?

publié le 21/05/2017 à 21:16

Tous les deux ont porté haut le Paris Saint-Germain, tous les deux en ont été le meilleur buteur et tous les deux ont remporté le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani sont des joueurs a à part dans le paysage footballistique. L'un pour sa personnalité taquine, pour son style de jeu et sa finesse technique. L'autre pour son sens du but, sa force de caractère et son sens du collectif.



Les deux attaquants ont beaucoup de différences mais se rejoignent lorsqu'il faut affoler les compteurs. Cavani vient de terminer une saison remarquable a presque un but par match. Performance qu'avait réalisé le Suédois l'année dernière.

À l'heure de comparer les performances des deux hommes, faisons fi des performances collectives. Le PSG version 2017 gagnera, au minimum, un trophée de moins qu'en 2016. Et il serait osé d'imputer ses pertes à son numéro neuf. Le club a joué deux rencontres de Ligue des champions en moins mais ses statistiques européennes, comme les autres, restent remarquables.

Cavani va-t-il dépasser Ibra au nombre de buts ?

Voilà sans doute le chiffre qui prouve à quel point ces deux hommes sont des buteurs hors du commun. Zlatan Ibrahimovic, la saison dernière, a inscrit 50 buts toutes compétitions confondues, en 51 rencontres. Dans le détail, c'est logiquement la Ligue 1 qui a le plus subi les foudres du Suédois (38, Cavani en a inscrit 35 en 2016-2017). En Ligue des champions, il a marqué cinq fois. Sept en coupes nationales.



Edinson Cavani en est à 49 réalisations alors qu'il lui reste un match à disputer (finale de Coupe de France le samedi 27 mai au stade de France). Va-t-il dépasser son ancien coéquipier ? En coupe d'Europe, il a fait trembler les filets huit fois (malgré deux rencontres), six en coupes nationales. Un vrai coude à coude.

Ibra passe et crée beaucoup plus

Le point de divergence le plus flagrant entre le Mancunien et le Parisien se situe dans leur style de jeu. Cavani est parfois moqué car incapable de marquer un but après avoir contrôlé le ballon. Il est techniquement moins doué que son ancien partenaire. Ibrahimovic, lui, aime se placer au milieu du terrain pour toucher plus souvent le ballon et faire parler son sens de la passe.



Un savoir-faire qui se retrouve dans ses statistiques. En 2015-2016, il a délivré 19 passes décisives toutes compétitions confondues quand le compteur de Cavani est bloqué à six.



Par ses décrochages, l'ancien Milanais participe plus au jeu et se retrouve à l'initiative des actions de jeu. La différence de passes par match entre les deux joueurs, en Ligue 1, est importante. Zlatan échangeait 44,2 ballons par match contre 14,4 passes par rencontre. Parmi celles-ci, 1,5 sont considérées comme "clés" contre 0,7 pour l'Uruguayen. Ce dernier a un pourcentage de succès légèrement supérieur (82% contre 78%).