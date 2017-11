publié le 13/11/2017 à 13:13

En dépit de l'enquête ouverte par l'UEFA "sur la conformité du club avec l'exigence de l’équilibre financier" après un mercato estival record, le PSG n'a pas abandonné l'idée de se renforcer au milieu de terrain cet hiver.



Certes, avant d'acheter, le club de la capitale devra vendre. Une fois de plus, les noms du Brésilien Lucas et des Argentins Angel Di Maria et Javier Pastore reviennent dans la colonne départ, dans L'Équipe de lundi 13 novembre.

La cession d'un ou plusieurs de ces trois éléments pourrait permettre à Paris de combler une partie de ce déficit, mais aussi de combler l'un des manques de l'effectif : un milieu défensif supplémentaire. Cet été, le Brésilien de Monaco Fabinho, le Portugais du FC Porto Danilo Pereira et l'Ivoirien de Nice Jean-Michaël Seri avaient été ciblés, avant que Nasser Al-Khelaïfi ne casse sa tirelire pour Neymar et Kylian Mbappé.

Pas trop cher et disponible pour la Ligue des champions

Problème, quand le vieillissant italien Thiago Motta (35 ans) est blessé, ce qui est le cas en ce moment, Unai Emery ne possède que le jeune français Adrien Rabiot (22 ans) comme solution de rechange au poste de sentinelle, devant la défense. Si ce dernier se met à la disposition de son entraîneur et de l'équipe mais préfère évoluer un cran plus haut sur le terrain. Et s'il se blesse aussi, Paris se retrouve alors démuni.



Fabinho, Seri et Pereira semblant inaccessibles de par leur prix, les dirigeants auraient couché trois noms prioritaires sur leur liste de Noël. International allemand à cinq reprises, Julian Weigl, 22 ans, évolue au Borussia Dortmund depuis trois saisons. Mais son club ne compte pas le brader et il a déjà disputé la Ligue des champions cette saison et ne pourra donc le faire avec Paris en cas de transfert.



Unai Emery serait particulièrement séduit par son compatriote Asier Illarramendi, 27 ans, joueur de la Real Sociedad, passé par le Real Madrid entre 2013 à 2015. Le directeur sportif Antero Henrique un peu moins. La dernière piste mène au Brésil, à Fluminense, vers le dénommé Wendel, Marcus Wendel Valle da Silva de son nom complet. Le milieu de 20 ans coûterait environ 10 millions d'euros.