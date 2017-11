publié le 10/11/2017 à 16:49

Le football contemporain est ainsi : on peut remporter quatre matches de suite et être limogé (Christian Gourcuff à Rennes), être invaincu après trois mois de compétition, caracoler en tête de son championnat comme de son groupe de Ligue des champions et se retrouver menacé dans la presse. Selon le journal Le Parisien de vendredi 10 novembre, le PSG plancherait déjà sur le remplacement d'Unai Emery si l'Espagnol n'atteint pas son objectif principal, une demi-finale de Ligue des champions.



Le quotidien francilien assure que des dirigeants du club de la capitale sont entrés en contact avec Antonio Conte. L'ancien milieu défensif de Lecce, la Juventus Turin et la Squadra Azzura s'est forgé une belle réputation sur les bancs de touche en amenant la Juve au titre de champion d'Italie en 2012, 2013 et 2014, avant d'en faire de même avec Chelsea en Angleterre la saison passée. À la tête de la sélection transalpine, il sort l'Espagne en 8e de finale de l'Euro 2016 et ne s'incline qu'au tirs aux but en quart contre l'Allemagne.

Sous contrat jusqu'en juin 2018, Unai Emery sait qu'il n'a d'autre choix que de briser, enfin, le plafond de verre des quarts de finale sur la scène européenne pour conserver son poste. L'élimination en 8es face au Barça la saison passée a écorné son crédit auprès de l'actionnaire qatari. Avec les recrutements à prix d'or de Neymar et Kylian Mbappé cet été, le technicien basque de 46 ans a encore un peu plus la pression. Selon plusieurs sources, ses relations avec la star brésilienne serait houleuses.

Mourinho et Pochettino évoqués

Outre le nom de Conte, deux autres circulent en cas d'éviction d'Emery en fin de saison : ceux de José Mourinho et Mauricio Pochettino. La rumeur envoyant le "Special One" portugais (54 ans) au PSG apparaît toutefois plus comme une façon de pousser Manchester United à revaloriser son contrat qu'à une réelle possibilité. L'Argentin en poste à Tottenham (45 ans), ancien joueur parisien, ne ferait de son côté pas l'unanimité dans la capitale, conclue Le Parisien.