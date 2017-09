publié le 01/09/2017 à 18:51

Le Paris Saint-Germain est officiellement dans le collimateur de l'UEFA. Sans grande surprise, les comptes du club vont faire l'objet d'une enquête formelle. L'instance dirigeante du football européen veut s'assurer que les dispositions du fair-play financier, empêchant les clubs d'accumuler des déficits colossaux, seront bien respectés malgré les transferts records de Neymar et Kylian Mbappé.



"L'enquête portera sur la conformité du club avec l'exigence de l’équilibre financier, en particulier à la lumière de son activité de transfert récente", confirme l'Organisme de contrôle financier des clubs de l'UEFA, dans un communiqué diffusé vendredi 1er septembre, au lendemain de la fermeture du marché des transferts en France.

"Au cours des prochains mois, la Chambre d'enquête de l'Organisme de contrôle financier des clubs de l'UEFA se réunira régulièrement afin d'évaluer soigneusement toute la documentation relative à cette affaire", peut-on également lire sur le site de l'UEFA. Le PSG a fait savoir, auprès de SFR Sport, qu'il va "répondre favorablement à l'UEFA" et qu'il transmettra "tous les documents nécessaires".

Pas plus de 30 M€ de pertes sur trois ans

Au cours de ce mercato spectaculaire, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en recrutant Neymar pour 222 millions d'euros, puis Kylian Mbappé pour une indemnité de transfert estimée à 180 millions d'euros environ. Il s'agit là des deux transferts les plus coûteux de l'histoire du football. À ces sommes, doivent s'ajouter les salaires (30 M€ net pour Neymar, notamment) et les différentes commissions et taxes liées à ces opérations.



Le fair-play financier, créé en 2010 sous l'impulsion de Michel Platini, a pour but d'empêcher les clubs d'accumuler plus de 30 millions d'euros de pertes sur une période de trois ans. Il s'agissait ainsi d'assainir le football européen, en réduisant les dettes. En cas d'infraction, des restrictions budgétaires sur les transferts et les salaires peuvent être prononcées, tout comme des amendes. Dans les cas les plus extrêmes, l'UEFA peut décider d'exclure les clubs d'une ou plusieurs éditions des compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa).

Le PSG a-t-il trouvé la parade ?

Avec les transferts de Neymar et Mbappé, une interrogation existe sur la capacité du Paris Saint-Germain à pouvoir rester dans les clous. Le club avait déjà été sanctionné lors de la saison 2014-2015 pour avoir affiché des comptes trop négatifs, après s'être vu retoquer un contrat de sponsoring jugé surévalué avec l'office de tourisme du Qatar.



Preuve que les calculs sont délicats, le Paris Saint-Germain a dû se résoudre à passer un accord inhabituel avec l'AS Monaco pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Ce dernier est prêté pour une saison et son transfert définitif n'interviendra qu'en juin 2018, après l'activation d'une option d'achat quasi obligatoire. De cette façon, les dirigeants parisiens gagnent du temps et n'auront pas besoin d'inscrire ce transfert sur les comptes de cette année 2017.



Le Paris Saint-Germain espère sans doute que les arrivées de Neymar et Mbappé vont clairement être un levier important pour les revenus marketing. La direction peut également s'appuyer sur la technique comptable consistant à lisser les dépenses de transferts sur la durée du contrat de ses joueurs. Neymar s'étant engagé pour cinq ans, le PSG pourra diviser les 222 millions d'euros par cinq. Le club pourra aussi compter sur la fenêtre hivernale des transferts pour tenter de faire rentrer de l'argent dans les caisses en vendant des joueurs réputés tels que Di Maria et Draxler.