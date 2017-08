publié le 12/08/2017 à 18:14

Et si Monaco perdait encore un joueur phare de la conquête du titre ? Après les départs de Bernardo Silva et Benjamin Mendy notamment, deux joueurs de l'ASM auraient actuellement des envies d'ailleurs. Si les volontés de Kylian Mbappé sont régulièrement relayées, Fabinho fait de nouveau parler de lui sur le marché des transferts.



Alors que le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain, le club de la capitale aurait jeter son dévolu sur le milieu défensif de l'AS Monaco, extrêmement régulier la saison dernière et artisan majeur du sacre. Après une première offensive courant juillet, écartée par le club de la Principauté malgré les 45 millions d'euros proposés, les dirigeants parisiens seraient prêts à passer la seconde. Une offre avoisinant les 60 millions d'euros pourrait être envoyée, selon les informations de L'Équipe vendredi 11 août.



Fabinho d'accord avec le PSG ?

Un nouveau challenge qui séduirait d'ailleurs le principal intéressé. Le joueur, qui est largement désiré par l'entraîneur Unai Emery, serait convaincu par le projet parisien après la signature de Neymar. Toujours selon le quotidien sportif, le milieu monégasque se serait d'ailleurs mis d'accord avec le PSG concernant un contrat de cinq ans.

Une première arrivée monégasque avant l'arrivée de Kylian Mbappé ? Les deux dossiers sont particulièrement compliqués pour le club de la capital alors que l'AS Monaco refuse jusqu'à présent de vendre ses joueurs à son principal rival.