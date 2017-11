publié le 12/11/2017 à 11:30

À la une du journal L'Équipe jeudi 9 novembre à la veille d'un France-Pays de Galles pour lequel il n'a toujours pas été retenu, en prime-time sur Canal+ dimanche 12 novembre : Karim Benzema est au cœur de l'actualité durant cette période internationale. Durant 125 minutes, le réalisateur Damien Piscarel dresse le portrait de l'attaquant de 29 ans, lui donne la parole, recueille celles de Zinédine Zidane, Franck Ribéry, Thierry Henry ou Cristiano Ronaldo.



Tous ne comprennent pas pourquoi le meilleur buteur français de l'histoire en Ligue des champions (51 réalisations en 96 matches) est toujours écarté de l'équipe de France depuis octobre 2015 et sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la "sextape" contre Mathieu Valbuena. Si l'attaquant de 29 ans est de nouveau sélectionnable selon Noël Le Graët, Didier Deschamps a toujours expliqué qu'il ne le convoquait pas "pour le bien de l'équipe de France".

"Moi, j'ai deux matches à préparer, j'ai sélectionné 24 joueurs, j'ai confiance en eux, a encore déclaré le sélectionneur avant France-Galles et Allemagne-France. Mon énergie est focalisée là-dessus". Le débat autour de l'absence de l'auteur de 27 buts en 81 sélections l'agace-t-il ? "Ça fait partie du paysage médiatique. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange ou qui va me faire dévier de mon chemin et de l'idée directrice que j'ai par rapport à l'équipe de France".



"Tant que Didier Deschamps sera le sélectionneur, je n'aurai pas la chance de retourner en équipe de France", a estimé l'attaquant star du Real Madrid. Participer à la Coupe du monde, "c'est compliqué, mais bien sûr que j'en ai envie, j'aime cette compétition, cette pression. J'ai envie de gagner quelque chose avec mon pays", a-t-il dit.