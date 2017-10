publié le 25/10/2017 à 11:50

Cette saison 2017-21018 marquera-t-elle la fin de l'aventure de Javier Pastore au Paris Saint-Germain ? Première recrue phare du club de la capitale après le rachat par les Qataris, en août 2011 pour 42 millions d'euros, "El Flaco" (le maigre) pourrait retourner en Italie lors du prochain marché hivernal des transferts, annonce Tuttosport mercredi 25 octobre. L'Espagnol Antero Henrique, directeur sportif du club parisien, aurait entamé une discussion avec son homologue de l'Inter Milan, l'Italien Walter Sabatini.



Ce dernier était déjà à l'origine de la venue du milieu argentin à Palerme en 2009, ce qui donne de l'épaisseur à l'hypothèse d'un transfert vers l'actuel leader du championnat d'Italie. Encore contrarié cette saison par des problèmes aux mollets, Pastore n'a plus joué pour le PSG depuis le 25 août (titulaire contre Saint-Étienne). Dimanche 22 octobre, il était dans le groupe d'Unai Emery à Marseille mais est resté sur le banc, l'entraîneur espagnol préférant faire entrer Julien Draxler et Angel Di Maria pour suppléer Thiago Motta et Kylian Mbappé.

Séduisant balle au pied, adulé de certains supporters, le joueur désormais âgé de 28 ans a réalisé quatre saisons à plus de 40 matches de 2011 à 2015, se montrant décisif à 72 reprises (34 buts, 78 passes décisives). Depuis deux ans, son temps de jeu a été divisé par deux, notamment en raisons de soucis physiques récurrents. Son début de saison 2017-2018 était prometteur avec deux buts en quatre journées de Ligue 1, avant l'arrivée de Kylian Mbappé.