Mercato : le FC Séville suit toujours Ben Arfa, Di Maria ne dit pas non au Barça

publié le 11/11/2017 à 10:30

Récemment piégé par Cyril Hanouna et ses acolytes, qui lui ont fait croire que le contact avait été établi et fortement avancé avec l'En Avant Guingamp, Hatem Ben Arfa suscite l'intérêt bien plus sérieux d'un club espagnol, annonce le site de Deportes vendredi 10 novembre. Le FC Séville, actuel 6e du championnat espagnol, garde un œil sur le joueur de 30 ans en vue du mercato hivernal, qui s'ouvrira en janvier.



Recruté durant l'été 2016 par le PSG après une saison de la résurrection avec Nice, "HBA" n'a jamais convaincu Unai Emery de le titulariser régulièrement. Depuis un dernier match de Coupe de France contre Avranches le 5 avril, il n'est plus réapparu sous les couleurs parisiennes, étant même envoyé avec la réserve lors des entraînements ces dernières semaines.

Malgré son statut d'indésirable, le champion d'Europe 2004 des moins de 17 ans s'était entêté à rester à Paris cet été, déclinant notamment des offres en Turquie. S'il ne veut pas sérieusement compromettre sa fin de carrière et retrouver les pelouses en match officiel, Ben Arfa doit vite changer d'air. L'intérêt du club andalou, pas nouveau, ne peut que le séduire. La saison dernière, Samir Nasri y avait par exemple retrouvé du plaisir.

La vie réserve parfois des surprises, on ne sait jamais Angel Di Maria





Autre actualité concernant le PSG et le marché des transferts, une phrase de l'Argentin Angel Di Maria à ESPN à propos du FC Barcelone. "J'ai été proche" de signer en Catalogne l'été dernier, reconnaît le joueur de 29 ans, qui précise tout de suite "proche mais à la fois loin". Avant d'ajouter, énigmatique, "cela ne s'est pas concrétisé mais la vie réserve parfois des surprises, on ne sait jamais". Partie remise en janvier ?