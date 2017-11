publié le 22/11/2017 à 18:13

Après l'enfant de Bondy, celui de Pontoise ? Acteur majeur de la signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été, le directeur sportif espagnol du club de la capitale, Antero Henrique, ne serait pas insensible au talent d'un autre jeune attaquant issu de la région parisienne, Moussa Dembélé (21 ans), écrit L'Équipe mercredi 22 novembre.



Au contraire de Mbappé (18 ans), Dembélé a déjà porté les couleurs du PSG durant ses jeunes années. Il y débarque à l'âge de 8 ans et y côtoiera notamment les actuels parisiens Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe ainsi que Kingsley Coman (Bayern Munich) avant de s'envoler en 2012 pour l'Angleterre et Fulham. Un an plus tard, il signe son premier contrat professionnel. En 2016, après un exercice à 15 buts en Premier League, l'avant-centre d'1,83 m rejoint le Celtic Glasgow.

Henrique a déjà voulu le faire venir à Porto

Le club écossais est justement de passage dans la capitale française à l'occasion de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. L'occasion pour les observateurs parisiens de le superviser sans se déplacer. Freiné par un claquage début juillet, Dembélé retrouve son meilleur niveau ces dernières semaines, en témoigne son récent triplé avec les Bleuets en Slovénie.



Henrique avait déjà tenté de le faire venir au FC Porto durant l'été 2016. Auteur de cinq buts en 12 matches de Ligue des champions la saison dernière (trois lors de la phase de poules dont un doublé contre Manchester City), Dembélé n'a pas encore trouvé le chemin des filets sur la scène européenne cette saison. Personne ne lui en voudra vraiment s'il s'illustre au Parc des Princes et empêche le PSG de réaliser l'exploit de ne pas encaisser de but durant six matches.



Si le contact devait s'intensifier entre Paris et Dembélé, ce serait a priori pour l'été prochain, au plus tôt. À plus court terme, le club de la capitale doit vendre lors du mercato hivernal, d'abord pour rentrer dans les clous du fair-play financier imposé par l'UEFA, ensuite pour envisager un renfort au milieu de terrain.

Liverpool, Arsenal et Manchester City sur Draxler ?

Javier Pastore, Angel Di Maria, Lucas et Julian Draxler sont les noms qui reviennent le plus souvent, Hatem Ben Arfa, lui, souhaitant rester coûte que coûte. Tous ont besoin de temps de jeu en vue du prochain Mondial en Russie. Si Unai Emery ne leur en donne pas suffisamment, ils réfléchiront sérieusement.



L'Allemand de 24 ans intéresse plusieurs clubs anglais, Liverpool, Arsenal et Manchester City, croit savoir L'Équipe. Des contacts auraient été établis, plutôt pour un prêt payant que pour un transfert sec. Mais dans l'immédiat, Draxler sera titulaire avec le PSG mercredi 22 novembre contre le Celtic.