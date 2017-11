publié le 17/11/2017 à 16:06

Déménagement forcé pour Neymar. Le nouvel attaquant vedette du Paris Saint-Germain a dû quitter la grande maison qu'il occupait depuis août dernier dans le département des Yvelines, révèle ce vendredi 17 novembre Le Parisien. La sécurité n'était plus suffisante autour de la luxueuse propriété de 1.000 m².



Si la star brésilienne était "très calme", sa présence attirait malgré tout de nombreux curieux dans la commune de Bougival. Des curieux parfois trop entreprenants. Le quotidien révèle ainsi que certains se sont permis d'escalader le mir de 1,70 m de haut qui entourait l'ensemble de la demeure afin de découvrir ce qu'il se passait chez le joueur, qui vit avec sa famille et certains amis. Des pompiers seraient également intervenus à plusieurs reprises dans une maison mitoyenne et en auraient profiter pour observer, de plus près, le quotidien de Neymar.

Des attitudes qui ont logiquement énervé le Brésilien. Ce dernier aurait donc fait ses valises pour prendre possession dans un lieu plus calme mais surtout davantage protégé.