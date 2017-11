publié le 22/11/2017 à 20:00

Quatre matches, quatre victoires, deux sur le score de 5-0, une fois 4-0, une autre 3-0. Renforcé par les arrivées records de Neymar et Kylian Mbappé cet été, le PSG marche sur ses adversaires en ce début de saison en Ligue des champions.



Cela ne lui garantit en rien de franchir, enfin, les quarts de finale au printemps prochain, ni de soulever la "Coupe aux grandes oreilles" le samedi 26 mai 2018 à Kiev. Mais la confiance s'accumule, le spectre de la "remontada" s'éloigne et la 1re place du groupe B devant le Bayern se dessine.



Elle sera dans la poche, et le statut de tête de série qui reçoit au retour lors du tirage au sort du lundi 11 décembre avec, en cas de meilleur résultat face au Celtic que le Bayern à Anderlecht. En clair, si Paris s'impose et que le Bayern est accroché. Sinon, les deux clubs déjà qualifiés pour les 8es se disputeront la tête du groupe en Bavière le mardi 5 décembre, avec un net avantage aux Parisiens, qui pourront se contenter d'un nul ou même d'une défaite 2-0 ou 4-1 par exemple.