publié le 16/11/2017 à 14:53

France-Espagne-Égypte-Japon ou France-Pérou-Iran-Panama ? Voici deux des tirages possibles pour les Bleus à Moscou le vendredi 1er décembre. Dans le premier cas, l'un des pires possibles, la route vers les 8es de finale serait semée d’embûches. Dans le second, l'un des meilleurs, la bande de Didier Deschamps n'aurait a priori pas trop de soucis à se faire pour terminer dans les deux premiers.



Tête de série pour ce tirage de la phase de groupes en tant que 7e nation au classement FIFA du 16 octobre dernier, celui retenu pour la composition des quatre chapeaux, la France ne pourra pas tomber sur la Russie (pays hôte), l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique et la Pologne, les autres pays du chapeau 1.

Dans le chapeau 2 figurent l'épouvantail espagnol, le Pérou, la Suisse, l'Angleterre, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay et la Croatie. Le chapeau 3 est composé du Danemark, de l'Islande, du Costa Rica, de la Suède, de la Tunisie, de l'Égypte, du Sénégal et de l'ran, le 4 de la Serbie, du Nigéria, de l'Australie, du Japon, du Maroc, du Panama, de la Corée du Sud et de l'Arabie Saoudite.

Deux nations européennes par groupe au maximum

Les nations d'une même zone géographique ne peuvent se retrouver dans le même groupe, sauf celles de la zone Europe, au nombre de 14. Dans six des huit groupes, elles seront deux au maximum. C'est pourquoi la France ne peut pas tomber sur l'Espagne (ou l'Angleterre) et la Suède en même temps.



Outre le Pérou, la Suisse (comme en 2004, 2006, 2014 et 2016) semble bonne à prendre dans le chapeau 2. Le Costa Rica, et dans une moindre mesure l'Islande (1re participation) sont sans doute les moins armés dans le chapeau 3. Sûr que Didier Deschamps verrait d'un bon œil des retrouvailles avec l'Arabie Saoudite 20 ans après le triomphe de 1998.

Les quatre chapeaux pour le tirage au sort des groupes du Mondial 2018 Crédit : Laurence SAUBADU, Vincent LEFAI, Sébastien CASTERAN / AFP

Carte des 32 pays qualifiés pour le Mondial 2018 Crédit : S. Ramis / J. Storey, Laurence SAUBADU, Vincent LEFAI, Paz PIZARRO, Stephan TWAROG / AFP