À eux deux, Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo ont inscrit, la saison dernière, 71 buts. Ils sont sans conteste deux des meilleurs buteurs d'Europe et pourraient évoluer dans la même équipe pour l'exercice 2017-2018. Chahuté par des ennuis judiciaires, en Espagne (où le fisc lui réclame 14,7 millions d'euros), la star portugaise n'exclut pas un départ du Real Madrid. Malgré une saison parfaite (champion d'Espagne, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe), son idylle dans la capitale ibérique pourrait prendre fin plus tôt que prévu.



Un temps pressenti à Manchester United, où il a joué entre 2003 et 2009, le Ballon d'Or France Football 2016 pourrait finalement être transféré au Paris Saint-Germain. S'il ne trouve pas de terrain d'entente avec son président, Florentino Pérez, et si le PSG dépense la fortune nécessaire pour se l'approprier, l'affaire pourrait se conclure. Unai Emery possède déjà un des meilleurs avant-centre d'Europe. Il pourrait donc avoir à en gérer deux.

Cavani-Benzema, pas le même profil

Évoluer aux côtés d'autres grands joueurs n'est un problème ni pour l'un, ni pour l'autre. Cavani l'a fait pendant trois saisons avec Zlatan Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo avec Karim Benzema depuis 2009. Les deux le font avec réussite puisqu'ils dépassent systématiquement la barre des 25 buts par saison. Mais leur association ne paraît pas si évidente.

À la Maison Blanche, le Portugais profite, depuis huit saisons, de sa parfaite entente avec l'attaquant français. Benzema possède des caractéristiques de jeu (rare chez un attaquant) qui bénéficie aux autres : contrôle de balle, vision de jeu et précision de passe. Depuis la saison 2011-2012, il tourne à 15,8 passes décisives par saison. Ces caractéristiques facilitent son entente avec un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui a lui constamment soif de buts. En début d'année 2017, ce dernier louait le jeu de son compère de jeu : "C’est un super attaquant. Il représente parfaitement ce que doit être un grand numéro neuf. Il est le meilleur en Liga".



S'il vient à être associé à Cavani, Ronaldo ne profiterait pas de la même science du jeu. Dans une interview donnée à L'Équipe le 7 juin, l'Uruguayen avouait devoir s'améliorer dans ce domaine : "Je suis complètement d'accord sur le fait que, techniquement, je peux m'améliorer." En 2016-2017, il n'a délivré que cinq passes décisives sous le maillot parisien.

Deux buteurs différents

Au-delà du débat tactique qui s'imposerait à Unai Emery (Fini le 4-3-3 ? Une composition avec deux attaquants ?) Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo se partageront les ballons traînants dans la surface de réparation. Ces deux joueurs possèdent un sens du but comme peu l'ont en Europe mais avec des caractéristiques différentes. Le premier répète les efforts, est plus mobile et effectue des appels de balle vers l'extérieur quand le second, plus axé, se limite désormais à des courses parfaitement horizontales. Le style de jeu des deux trentenaires n'est donc pas si identique et pourrait s'associer.



Selon les dernières rumeurs concernant ce dossier, le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre au Portugais, qui attend la fin de la Coupe des Confédérations pour négocier avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. L'hypothèse de son arrivée, en Ligue 1, n'est pas irréalisable.