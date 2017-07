publié le 11/07/2017 à 12:40

Mardi 4, vendredi 7, samedi 8 et mardi 11 juillet : pour la quatrième fois en une semaine, Kylian Mbappé apparaît à la une de L'Équipe, à la veille d'une journée de repos sur le Tour de France, qui accapare le reste de l'actualité sportive. De retour sur les terrains d'entraînement avec Monaco la veille, l'attaquant de 18 ans fait plus que jamais l'objet d'une cour assidue du PSG, croit savoir le quotidien sportif français.



Au moins deux réunions entre les dirigeants du club de la capitale et l'entourage du prodige auraient eu lieu ces derniers jours. Lors de la seconde, l'entraîneur Unai Emery a présenté en personne son projet sportif et ses arguments au père du nouvel international français, Wilfried Mbappé. L'idée serait bel et bien de l'associer à Edinson Cavani dans un 4-4-2, et de permettre au natif de Bondy, en Seine-Saint-Denis, de franchir un nouveau pallier dans "sa ville".

Si aucune offre n'a encore été formulée à l'AS Monaco, c'est que Paris attend d'obtenir un accord verbal du joueur avant de se lancer. De son côté, le club de la Principauté tente de prolonger sa pépite et de la convaincre de rester au moins une saison de plus. Mais il y a d'autres dossiers chauds à gérer, qui pourraient faire pencher la balance en faveur d'un départ. Après les départs de Bernardo Silva à Manchester City, de Valère Germain à l'OM ou de Nabil Dirar à Fenerbahçe, d'autres éléments majeurs de la saison passée pourraient à leur tour quitter le Rocher.

Exode des cadres ?

En dépit des discours de façade, cela semble quasiment acté pour le milieu Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et le latéral gauche Benjamin Mendy (Manchester City). L'ailier gauche Thomas Lemar, lui, est toujours dans le viseur d'Arsenal. Le défenseur central Kamil Glik serait suivi de près par Tottenham. Enfin, le quotidien espagnol AS a annoncé avant de rétro-pédaler un accord entre Monaco et l'Atlético de Madrid pour Fabinho, lundi 10 juillet.



Interdit de recrutement jusqu'à fin 2017, le club d'Antoine Griezmann cherche à placer ses pions pour obtenir des renforts de poids dès janvier 2018. Une mission impossible ? "L'autre club de Madrid" reste, certes, attractif. Mais il a déjà échoué a faire patienter six mois plusieurs joueurs, comme Alexandre Lacazette. Le PSG suit aussi de très près le milieu brésilien de 23 ans, qui cherche à retrouver une place en sélection à moins d'un an du Mondial en Russie..