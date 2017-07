publié le 09/07/2017 à 16:33

Retour à la maison. Il y a à peine un an, Steve Mandanda quittait un OM dont l'avenir paraissait flou, afin de tenter une expérience à l'étranger après neuf saisons pleines chez les Phocéens. Mais il semble que l'air méditerranéen manquait au gardien de but qui n'a disputé que 9 matches de championnat avec Crystal palace la saison passée.



Désormais non convoqué avec les Bleus du fait d'un temps de jeu famélique, Mandanda met un terme à l'expérience anglaise et serait sur le point de s'engager avec l'Olympique de Marseille dans les heures qui viennent à en croire les information de L'Équipe.

Celui que les supporters appelaient "Il Fenomeno", tant le club lui doit de ne pas avoir sombré lors de plusieurs saisons, s'entraînait déjà avec le groupe depuis plusieurs jours. L'ancien capitaine âgé de 32 ans avait signifié à Franck de Boer, nouvel entraîneur du club londonien, qu'il souhaitait retourner à Marseille. Le Néerlandais semble donc avoir validé le départ du Français, d'autant qu'il compterait sur son compatriote Jasper Cillessen pour garder les buts de Crystal Palace. Le départ de Mandanda arrange donc toutes les parties, et un contrat de trois ans attendrait le joueur selon les informations du quotidien sportif français.