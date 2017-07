publié le 01/07/2017 à 12:43

Pep Guardiola, le très populaire entraîneur de Manchester City, semble avoir réussi son pari. À force d'entretiens et de persuasions, il a séduit et convaincu Benjamin Mendy de le rejoindre dans le nord de l'Angleterre. Selon L'Équipe de ce samedi 1er juillet, le latéral a choisi de rallier l'équipe de l'ancien Catalan dès cet été. Et donc de quitter l'AS Monaco et le championnat de France.



Un an, 39 matches, un but et dix passes décisives après son arrivée sur la Côte d'Azur, l'international Français pourrait donc quitter le dernier champion de France, malgré un contrat qui s'étire jusqu'en 2021. Ses performances de haut vol durant toute la saison 2016-2017 n'ont bien évidemment pas échappé aux meilleures équipes du monde, ni à Didier Deschamps. Le sélectionneur en a fait son arrière-gauche titulaire en équipe de France, Guardiola son favori au poste pour la saison prochaine.

L'ASM chercherait un potentiel remplaçant

En 2016-2017, le couloir gauche de la défense des Skyblues était occupé par le Français Gaël Clichy, parti, et Aleksandar Kolarov, devenu défenseur central. Une place de titulaire attend donc Mendy. Selon le quotidien sportif le joueur a témoigné auprès de ses camarades de jeu, de ses dirigeants et de son entraîneur Leonardo Jardim de sa volonté de rejoindre la Premier League. Un acte qui n'a aucunement modifié la position du vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev.

Sauf en cas de proposition exceptionnelle, soit entre 40 et 50 millions d'euros, le club de la Principauté, qui a repris l’entraînement ce vendredi 30 juin sans ses internationaux, ne laissera pas filer son latéral gauche. Il aurait tout de même entamé les premières recherches d'un probable remplaçant.