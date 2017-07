publié le 10/07/2017 à 15:33

Les spécialistes prévoient une montée en puissance du mercato et pour cause, les grosses cylindrées reprennent le chemin des terrains et surtout, la surpuissante Premier League commence à garnir ses armadas. Ainsi plusieurs cas devraient se débloquer, et des clubs français sont concernés à la vente comme à l'achat, y compris dans de gros dossiers.



Ainsi, le Paris Saint-Germain cherche une grosse pointure pour son attaque, et le nom de James Rodriguez revient avec insistance. Le Colombien de 26 ans voudrait quitter le Real Madrid où le style et le schéma de jeu ne semblent pas lui laisser l'espoir d'être titulaire. Le PSG est donc à l'affût et les bonnes relations entre le club et Jorge Mendes, agent du joueur, pourraient jouer en faveur des Parisiens. Sauf que le club de la capitale n'est pas le seul sur ce coup.



Le Manchester United de José Mourinho courtiserait fortement James Rodriguez. Le club est capable d'ouvrir son portefeuille très bien garni. ManU a pu payer plus de 100 millions (bonus compris) pour Romelu Lukaku, et faire un gros chèque pour un joueur de la qualité de James ne serait pas un souci majeur.



Le Bayern sur le fil ?

Mais un mastodonte serait entré dans la danse à en croire les médias colombiens. Le Bayern Munich et son entraîneur Carlo Ancelotti seraient sur le point de coiffer sur le poteau leurs rivaux. Javier Hernandez Bonnet, le directeur des sports de la chaîne colombienne Caracol Television affirme que le joueur est sur le point d'aller en Bavière. "James Rodríguez ne restera pas au Real Madrid. Il a pris sa décision et il est plus proche du Bayern Munich que du PSG", a-t-il annoncé. Expliquant qu'une offre du Bayern serait imminente. La presse allemande elle aussi évoque cette piste.

Reste à savoir si la décision du joueur sera suivie par une offre du Bayern à la hauteur des attentes du Real Madrid. En effet comme dans le cas Alvaro Morata qui ne partirait pas pour moins de 60 millions d'euros, James Rodriguez ne sera certainement pas bradé. Acheté à Monaco 75 millions, le meneur de jeu créateur ne sera lâché qu'en cas d'offre flirtant avec les 70 millions.



Le genre de somme que le Bayern se refuse souvent à mettre sur la table, privilégiant les choix plus raisonnés et raisonnables. Mais dans un marché inflationniste et ultra concurrentiel, les Allemands ne pourront peut-être pas résister longtemps s'ils veulent continuer à rester un concurrent à la victoire en Ligue des champions, en est pour preuve l'achat de Corentin Tolisso pour plus de 4,5 millions d'euros, hors bonus.