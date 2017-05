"Zidane a su mettre Cristiano Ronaldo en valeur", estime Lizarazu

publié le 14/05/2017 à 20:12

En une saison et demie, Zinédine Zidane va donc participer à une deuxième finale de Ligue des champions. Une performance remarquable que seul Helenio Herrera avait réalisé sur le banc du Real Madrid. Les débuts de Zizou en tant qu'entraîneur sont une véritable réussite, saluée par son ancien coéquipier Bixente Lizarazu.



Au-delà du jeu proposé par son équipe, Zidane impressionne par sa capacité à gérer les humeurs des stars qui composent son vestiaire. Et elles sont nombreuses. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui trentenaire et donc vieillissant, accepte de parfois laisser sa place sur le terrain en dépit de sa soif de but.

Un fait que Lizarazu impute à son coach : "Je le mets en opposition avec Benitez. D'entrée de jeu il empêchait Ronaldo de faire ce qu'il veut dans l'équipe. Avec Zidane il a plus de liberté, marque un but par match et fait gagner les rencontres importantes. Il a su mettre son joueur en valeur. Ronaldo est maintenant en pleine confiance et est très heureux de porter cette équipe."