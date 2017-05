Deschamps, Valbuena, Macron... Benzema se confie dans "l'Équipe"

publié le 17/05/2017 à 09:48

Le footballeur Karim Benzema regarde droit l'objectif à la une de l'Équipe. Trois pages d'interview avec le buteur du Réal Madrid - banni de l'équipe de France. Benzema ce matin dans un rôle de flingueur avec deux cibles. D'abord le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qu'il n'appelle jamais par son nom, juste "le sélectionneur". Et il lui demande des comptes. Karim Benzema n'a plus été convoqué chez les Bleus depuis l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime visant son coéquipier Matthieu Valbuena. Une non convocation qui se prolonge. "Ce serait bien de me donner des explications", dit Benzema. "Si c'est pour le foot, c'est pour le foot. Si c'est pour autre chose, c'est pour autre chose, mais qu'on me le dise en face, dans les yeux. On exhume un tas de choses au fur et à mesure pour justifier ce non retour. Tout cela ne tient plus debout au bout d'un moment" déclare Benzema.



Il reproche à Deschamps son silence. "Je ne le comprends pas, dit-il. C'est pour ça que je veux des explications de personne, de personne d'autre", martèle-t-il. Karim Benzema qualifie de "mascarade" cette affaire de sextape. "Tout le monde s'en mêle y compris des gens qui n'y connaissent rien. On condamne avant l'heure. Ça m'écœure dit-il, en se rappelant les déclarations du premier ministre Manuel Valls et du président Hollande à son égard avant l'Euro en France.

L'autre cible de Karim Benzema dans l'Équipe ce matin, c'est Mathieu Valbuena. "Tout est parti de son histoire et on ne sait pas la vérité", constate Karim Benzema. "Il me rend fou à continué de mentir. Il faut vraiment qu'il arrête d'inventer. Il continue à jouer sur plusieurs tableaux. Il dit aujourd'hui qu'il veut rejouer avec moi. Il se fout de la gueule du monde. Il a pété les plombs ou quoi ?", demande Benzema.



Le footballeur estime que vu la façon dont il est traité, la facilité pour lui aujourd'hui serait de jeter l'éponge, fini l'équipe de France. "Mais ce n'est pas mon état d'esprit", dit-il. "Je suis un compétiteur". Il pense à la prochaine Coupe du monde, en Russie.



On apprend aussi dans cette interview que Karim Benzema connaît Emmanuel Macron. Le nouveau président est un fan de foot. Il se sont rencontré la première fois grâce à une connaissance commune à Lyon. c'était avant qu'Emmanuel Macron se lance. Ils se sont vu trois ou quatre fois, ont mangé ensemble et sont restés un peu en contact par message. "On ne va pas commencer à en faire des tonnes la dessus dit Benzema. Je ne veux pas jouer sur ce terrain-là. Je n'attends rien de lui."

Les photos intimes de la passation de pouvoir

Emmanuel Macron qu'on l'on découvre adepte du dab à la Pogba dans l'une des photos exclusives publiées cette semaine par Paris Match. Le premier jour d'Emmanuel Macron dans son rôle de président à l'Élysée dimanche dernier, des photos intimes. Il lève la main droite au niveau du visage et tend son bras gauche comme le fait le footballeur Paul Pogba quand il marque un but. "Surdoué mais branché", commente Match. On voit aussi le jeune Président déposer un baiser sur le front du bébé de son frère. Il tient la fillette de quelques semaines tendrement dans ses bras.

Macron fait le "dab" (Match) pic.twitter.com/1hM4ZAJT5J — Julien Bellver (@julienbellver) 17 mai 2017

Sur le cliché suivante, c'est maman Macron qui embrasse son fils délicatement sur la joue. Il sourit. "C'était la coqueluche de tout le monde en classe", dit-elle fièrement. Sur une autre photo, Alice haute comme trois pommes, petite fille de Brigitte et Emmanuel Macron fait manger le Président. Elle a plongé une petite cuillère dans une glace rose et la porte à la bouche du Président.



C'est la pause déjeuner entre la passation de pouvoir et les visites officielles de l'après-midi. "Le clan est réuni, une fête de famille", écrit Match. Sur les marches du perron de l'Élysée, c'est la première dame qui organise la photo souvenir. On la voit donner des instructions, puis rejoindre le groupe. Elle pose au milieu du cliché, son mari a déjà dû quitter les lieux pour d'autres cérémonies. Elle a désormais le rôle de maîtresse de maison .. sous les ors de la République.

Cannes ouvre sa 70e édition

Des photos sur les marches, ça ne manque pas dans la presse ce matin. Les marches de Cannes évidemment. 70e édition du festival qui s'ouvre ce soir. Toute la presse ressort les clichés historiques, depuis Brigitte Bardot en Bikini, jusqu'à Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg à l'affiche du film projeté ce soir en ouverture hors compétition. Sur une autre photo, Romy Schneider et Alain Delon à Cannes en 1959. Romy Schneider disparue il y a 35 ans. Le magazine Grazia lui rend hommage. Romy Schneider tourmentée, engagée, féministe, libre, inspirante, tellement actuelle.



Elle disait : "À faire l'actrice on finit par s'user, on cesse d'être humaine, on perd le goût du réel pour la vie. Comment vivre lorsqu'on a pour métier de simuler ?" Romy Schneider portait la culpabilité de ses origines allemandes. À un journaliste qui lui demandait pourquoi elle avait donné des prénoms juifs à ses enfants, elle avait répondu : "C'est atroce ce que nous avons fait".



Claude Sautet en avait fait son actrice fétiche dans les années 70. il l'avait même fait chanter dans Les Choses de la vie. Romy Schneider dans le rôle éternel de l'actrice solaire et passionnée.

> Romy Schneider "La chanson d'Hélène" Les choses de la vie | Archive INA