Comme Pierre-Emerick Aubameyang, Sergio Agüero ne voudrait pas jouer un rôle de doublure ni évoluer sur un côté, mais l'Argentin semblerait être la nouvelle cible offensive du Paris Saint-Germain. Sa venue dépend de celle, ou non, de Kylian Mbappé, véritable priorité des dirigeants parisiens, mais des contacts ont été établis entre Antero Henrique et l'entourage du joueur, selon Le Parisien.



Le nouveau directeur sportif du club de la capitale connait l'agent de l'attaquant depuis plusieurs semaines. La situation bancale de l'attaquant, dans son club de Manchester CIty, et le besoin offensif du PSG ont poussé la direction parisienne à se pencher sur le dossier. Pep Guardiola, entraîneur des Citizens, ne ferait plus d'Agüero son attaquant titulaire, au profit du jeune (20 ans), Gabriel Jesus. Et l'Argentin ne souhaite pas squatter le banc de touche une saison durant et pourrait donc quitter le nord de l'Angleterre.

Il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2020 avec les Skyblues, a marqué 122 buts en 181 matches (depuis 2011) et s'est imposé comme un des meilleurs attaquants du monde. Acheté 45 millions d'euros par les dirigeants émirats, le PSG devrait débourser environ 60 millions d'euros pour acheter l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Si Mbappé ne débarque pas avant lui, encore une fois.

Pepe, c'est 5 millions d'euros par an

Le quotidien espagnol AS annonce, ce samedi 24 juin, que les négociations entre le Portugais Pepe et les dirigeants du Paris Saint-Germain prendraient un bien mauvais virage. Le joueur, libre de tout contrat et qui peut donc signer où bon lui semble, aurait des demandes salariales très élevées. Et le club turc du Besiktas d'Istanbul serait entré dans la danse.



L'ancien défenseur du Real Madrid réclamerait un salaire de cinq millions d'euros par an en plus d'une prime à la signature de 2,5 millions d'euros. À 34 ans et alors que Zinedine Zidane lui préfère le Français Raphaël Varane, ses prétentions freineraient les ardeurs parisiennes.