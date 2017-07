Mercato : Lacazette à Arsenal pour entre 45 et 50 millions d'euros ?

publié le 03/07/2017 à 10:29

Ne pouvant rejoindre l'Atlético de Madrid cet été comme cela été initialement prévu (les Espagnols sont interdits de recrutement jusqu'en 2018), Alexandre Lacazette pourrait rebondir à Arsenal. L'idée est dans les tuyaux depuis plusieurs jours et la rumeur est devenue une probabilité de plus en plus crédible. Après Téléfoot dimanche, c'est au tour du Progrès d'annoncer qu'un accord serait même proche d'être trouvé entre les deux clubs et l'entourage du joueur.



Selon l'émission de TF1, les Londoniens auraient proposé 53 millions d'euros à Jean-Michel Aulas, soit la somme réclamée par le président de l'Olympique Lyonnais pour céder son numéro 10. De son côté, le quotidien régional évoque une somme située entre 45 et 50 millions d'euros.

Alexandre Lacazette devrait traverser la Manche ce lundi 3 juillet pour signer son contrat. Un bail de cinq années attendrait le Lyonnais de formation à Arsenal. La saison dernière, il a joué 45 matches et a inscrit 37 buts, toutes compétitions confondues. Au total, il a marqué pas moins de 100 buts en Ligue 1 depuis ses débuts en 2010.



Après Tolisso et Gonalons, c'est un nouveau cadre qui l'OL. Le club de Jean-Michel Aulas est en train de faire peau neuve, avec pour objectif affiché de gagner un titre européen. Pour atteindre cet objectif, les Lyonnais aimeraient faire revenir l'une de leurs idole : Juninho.