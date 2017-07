publié le 01/07/2017 à 13:08

Rudi Garcia souhaite modifier une large partie de sa ligne défensive et enchaîne donc les idées de recrues. La plus insistante envoie vers Adil Rami. Le joueur du FC Séville devrait, selon BeIN Sports, discuter d'un accord avec l'Olympique de Marseille. Il y retrouverait un homme qu'il a côtoyé, avec succès (doublé Championnat-Coupe de France), à Lille entre 2008 et 2011.



L'OM ou le Besiktas Istanbül ? Voilà le dilemme qui s'impose au défenseur central français. Son entourage serait davantage séduit à l'idée de poursuivre l'aventure en Turquie, le joueur serait lui plus enclin à vivre dans le sud de la France. Rami aurait refusé les offres venant du Besiktas. Selon la chaîne privée, l'officialisation du transfert devrait intervenir très prochainement.

Les Espagnols attendraient six millions d'euros pour vendre le droitier de 31 ans. Un contrat de trois ans attendrait Rami à Marseille.

Info @beinsports_FR Adil #Rami refuse les offres turques et va s'engager avec #OM dans les heures qui viennent. Fin du film #mercato #ligue1 — John Ferreira (@JferreiraBeIN) 1 juillet 2017

Un gardien, et vite

Yohann Pelé et Florian Escales (21 ans, pensionnaire de l'équipe réserve) sont désormais les deux seuls gardiens de l'Olympique de Marseille. Léger pour un club qui porte les ambitions de "l'OM Champions Project". Actuellement en stage de préparation en Suisse (à Saillon), Rudi Garcia a réclamé, et dans un timing serré, la venue d'un gardien de but. Brice Samba est parti libre au SM Caen et Julien Fabri a été cédé au Stade Brestois. Ils ne sont donc plus que deux.



La priorité reste Steve Mandanda mais le dossier est complexe. L'OM ne voudrait pas dépenser plus de deux millions d'euros quand Crystal Palace en attend huit. Un écart abyssal qui met les négociations à l'arrêt malgré la volonté du Français de revenir au stade Vélodrome. Auquel cas il retrouverait une place de titulaire.