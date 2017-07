publié le 01/07/2017 à 15:49

L'Olympique Lyonnais n'a repris l'entraînement que ce mardi 27 juin 2017 mais son président, Jean-Michel Aulas, en dégaine déjà les ambitions. L'homme d'affaires enchaîne les présentations des recrues (Fernando Marçal, Bertrand Traoré et Ferland Mendy), les conférences de presse et donc les déclarations.



Et la prochaine arrivée pourrait finalement être un retour. Celui d'une ancienne gloire des années fastes de l'OL : Juninho. Le Brésilien, milieu de terrain-chef d'orchestre de l'OL entre 2001 et 2009, est désormais un sportif retraité (depuis 2014) mais pourrait reprendre du service dans le Rhône.



Selon Aulas "Juninho est tout proche". Tout proche de devenir le prochain directeur sportif du dernier 4e de Ligue 1. Jusque-là, ce poste était réservé à Bernard Lacombe et plus récemment à Gérard Houiller mais les présences des deux hommes dans l’organigramme du club ne devraient pas passer l'été.



"Nous faisons tout pour le convaincre. Il est un garçon de talent, réfléchi. Il pose beaucoup de questions. Nous travaillons pour définir les éléments qui devraient lui permettre de nous donner un accord dans les jours qui viennent. Il a laissé une partie de son cœur à Lyon où le public l'adore. Ce serait gagnant-gagnant pour lui et l'OL", a commenté le président.

Plusieurs arrivées pour "concurrencer le PSG"

Ce vendredi 30 juin, l'Olympique Lyonnais a organisé une deuxième conférence de presse en deux jours. Après l'ancien latéral du Havre Ferland Mendy, c'est Mariano Diaz qui s'est assis aux côtés de son nouveau président pour saluer journalistes et supporters. Le joueur offensif du Real Madrid n'est pas prêté, comme l’annonçaient les premières rumeurs, mais vendu pour une somme de huit millions d'euros (contrat de cinq ans).



Il pourrait rapidement être rejoint par le Néerlandais Kenny Tete. Ce joueur de 21 ans est un latéral droit et faisait partie, comme Bertrand Traoré du groupe de l'Ajax Amsterdam qui a éliminé l'OL de la Ligue Europa 2016-2017. Selon Le Parisien, Aulas pourrait dépenser quatre millions d'euros pour Tete, sous contrat jusqu'en juin 2018.



Boosté par la bonne saison européenne de son club (demi-finaliste de C3), JMA a annoncé vouloir soulever un trophée continental cette saison. Étant donné que Lyon est qualifié en Ligue Europa, son objectif est là : "On veut gagner une coupe d'Europe et rien ne nous arrêtera", s'est-il avancé. Au niveau national les ambitions n'en sont pas moins élevées : "Nous avons l'ambition de revenir au plus haut pour concurrencer le PSG, Monaco et les autres".