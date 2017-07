publié le 02/07/2017 à 12:40

Lors du mercato hivernal 2016-2017, l'OGC Nice avait approché Luiz Gustavo pour espérer en faire son milieu de terrain. Il s'agit, cette fois-ci, de l'Olympique de Marseille. Rudi Garcia, selon L'Équipe, chercherait à attirer un joueur de talent par ligne. Pour son entrejeu, il pourrait donc bien s'agir du gaucher de 29 ans.



Le joueur de VfL Wolfsburg (championnat d'Allemagne) aurait échangé avec Dante, son compatriote défenseur de Nice. Ce dernier lui aurait vanté la douceur de vie dans le sud-est de la France et le bon niveau de la Ligue 1. L'international brésilien est un milieu défensif d'expérience qui évolue en Europe depuis 2007. Il est sous contrat, avec les Loups, jusqu'en 2018 et était arrivé du Bayern Munich, en 2013, pour 16 millions d'euros. À une petite année de la fin de son bail, Luiz Gustavo devrait coûter bien moins chère aux dirigeants de l'Olympique de Marseille.

"Rester à Marseille et faire une bonne saison"

L'OM réalise un stage de préparation en Suisse. Ce samedi 1er juillet 2017, il a dominé Martigny, équipe de 4e division suisse, sur le score de 2-0. Doria a marqué de la tête, la seconde réalisation fut l'oeuvre d'un adversaire, contre son camp. Lucas Ocampos a touché la barre mais s'est surtout exprimé sur ses ambitions olympiennes.

Il est arrivé à l'OM, en provenance de Monaco, contre un chèque de 13 millions d'euros et pour une première saison mitigée (25 matches quatre buts, une passe décisive). Marseille l'a alors prêté, deux fois, au Genoa et à l'A.C. Milan. Ces prêts sont désormais terminés et l'Argentin (22 ans) est revenu dans l'équipe de Rudi Gracia. Il souhaite s'y imposer : "Mon état d’esprit est de rester à Marseille et de faire une bonne saison", peut-on lire dans les colonnes de L'Équipe.



Le site La Provence : "Je suis content de revenir à l'OM. Je vais travailler. J'ai beaucoup bossé en Italie, ma confiance a grandi. Ça m'a fait une bonne expérience, j'ai joué davantage au Genoa qu'à Milan."