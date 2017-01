JOURNAL DU MERCATO - L’international français n'était pas convoqué avec son club de la Juventus Turin ce week-end. À Paris les arrivées de Draxler et Lo Celso n'ont pas suffit.

par Luca Dangréaux , Geoffroy Lang publié le 08/01/2017 à 19:59

On savait l'international français après un post Instagram évasif, la rumeur s'est épaissie cet après-midi. Selon le média espagnol SuperDeporte, Patrice Évra se rapproche du Valence FC, actuellement 17e de Liga. Massimiliano Allegri, son entraîneur à la Juventus Turin, a décidé de ne pas convoquer son arrière-gauche français pour le match de championnat contre Bologne, et ce malgré l'absence d'Alex Sandro, habituel titulaire du poste. Évra, 35 ans, joue de moins en moins avec le club italien (seulement six présences en Serie A cette saison). Ce départ pourrait lui permettre d'avoir plus de temps de jeu, et espérer être de nouveau convoqué en Équipe de France.



Quelques jours après à avoir enterré la piste qui menait à l’attaquant de River Plate Lucas Alario, le PSG cherche toujours activement un attaquant de pointe capable de pallier une absence d’Edinson Cavani à la pointe de l’attaque parisienne. Deux cibles seraient actuellement dans le viseur des recruteurs de la capitale. Tout d'abord, le Mexicain Javier Hernandez, alias "Chicharito", qui évolue actuellement Bayer Leverkusen. Le club allemand serait prêt à lâcher son attaquant à partir de 25 millions d’euros. La seconde piste conduirait à Alexis Sanchez, selon les informations du Daily Mirror. L’attaquant chilien n’a toujours pas prolongé à Arsenal, mais le club londonien espère bien conserver son joueur.

Kalulu intéresse Rennes

Le mercato d’hiver s’annonce agité pour l’attaque de l’Olympique Lyonnais. La jeune pousse du centre de formation rhodanien Aldo Kalulu pourrait rejoindre le Stade Rennais sous la forme d’un prêt. Le joueur de 20 ans a fait quatre apparitions en L1 cette saison, dont une titularisation. Deux autres jeunes attaquants de l'OL devraient être normalement prêtés pour la seconde partie de la saison : Olivier Kemen au Gazélec Ajaccio (L2) et Gaëtan Perrin à Orléans (L2).



La formation rhodanienne pourrait cependant se renforcer avec l’arrivée de Jonathan Cafu, actuellement à Ludogorets. L’attaquant brésilien de 25 ans avait brillé lors de la double confrontation entre le club bulgare et le PSG en Ligue des Champions.



Par ailleurs, le jeune attaquant de Rennes Adama Diakhaby ferait l'objet d'une offre de cinq millions d'euros en provenance du LOSC selon le quotidien Ouest-France.