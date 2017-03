Olympique de Marseille : début de polémique autour de Patrice Évra

publié le 01/03/2017 à 16:52

Après son humiliation contre le PSG en clôture de la 27e journée de Ligue 1 dimanche 26 février (1-5), l'OM se frotte à un autre cador du championnat, Monaco, trois jours plus tard en 8e de finale de la Coupe de France. Outre Morgan Sanson (cuisse) et Bafétimbi Gomis (genou) ou Abou Diaby (cheville), Rudi Garcia devra se passer pour cette rencontre de Patrice Évra.

Que le latéral gauche international soit forfait contre le leader du championnat, ce n'est pas une surprise. Sorti à la mi-temps du Clasico, le joueur de 35 ans a avoué qu'il était blessé au moment de débuter la rencontre, ce qui s'est vu sur la pelouse. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il traînait cette blessure depuis plus d'un mois. C'est ce qu'a expliqué son entraîneur en conférence de presse d'avant-match, mardi 28 février, déclenchant un début de polémique.



"Il a un problème aux ischios-jambiers, je pense qu'il s'est fait une petite déchirure en janvier avant d'arriver chez nous et que ça a du mal à rentrer dans l'ordre, on va dire ça comme ça, a livré Rudi Garcia. De toute façon, ce pépin, il le traîne depuis la Juve, donc depuis qu'il est arrivé. Maintenant, ça ne l'a pas empêcher de jouer des matches (5, ndlr) et de bien les jouer. Bon, ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il faut le solutionner ce problème, afin qu'il revienne à 100%. On verra le temps que ça prendra".

2,5 millions d'euros de salaire annuel, plus des primes

Laissé libre par la Juventus Turin cet hiver après deux saisons et demi en Italie, peut-être en connaissance de cause, Patrice Évra perçoit à Marseille un salaire de 2,5 millions d'euros annuel, plus des primes. L'erreur est peut-être de l'avoir aligné amoindri contre le PSG. "Mais quand un joueur vous dit 'je suis prêt à jouer', il faut aussi leur faire confiance, rétorque Rudi Garcia. On n'est pas dans leur corps, on un staff médical compétent, une capacité de décision". En l'absence d'Évra, c'est Henri Bedimo qui devrait être aligné contre Monaco.