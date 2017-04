et AFP

publié le 13/04/2017 à 18:57

À 39 ans, Didier Drogba n'est toujours pas décidé à prendre sa retraite sportive. Après une saison à l'Impact de Montréal (41 matches, 23 buts en Major League Soccer), il enchaîne une troisième expérience (Shanghaï Shenhua en 2011-2012 et donc Impact de Montréal la saison dernière) dans une Ligue dite "exotique".



Il a signé un contrat d'une saison avec le club de Phoenix Rising Football Club, évoluant en United Soccer League, l'équivalent de la division 2 américaine. Drogba ne sera pas un simple joueur du club de l'Arizona puisque les dirigeants ont annoncé qu'il entre dans l'actionnariat.

Passé par Le Mans (1998-2002), Guingamp (2002-2003), Marseille (2003-2004), Chelsea (2004-2012 et 2014-2015) et Galatasaray (2013-2014), il va donc porter un huitième maillot de club. Il a soulevé cinq championnats nationaux, 11 coupes nationales et une Ligue des champions.

Dybala jusqu'en 2022

L'attaquant argentin Paulo Dybala, étincelant mardi 11 avril en Ligue des Champions contre Barcelone (3-0), a prolongé son contrat avec la Juventus Turin avec laquelle il est désormais lié jusqu'en 2022, a annoncé jeudi le club italien. Arrivé à l'été 2015 dans le Piémont en provenance de Palerme, le gaucher de 23 ans était sous contrat jusqu'en 2020.



Déjà très performant pour sa première saison turinoise, il a encore franchi un palier cette saison, comme l'a montré son grand match mardi face au Barça, marqué par un doublé de l'Argentin. En 82 matches sous le maillot Bianconero, il a marqué 39 buts et donné 16 passes décisives.

Faouzi Ghoulam vers l'Espagne ?

Très performant depuis deux saisons au SSC Napoli, Faouzi Ghoulam (26 ans) pourrait franchir un nouveau pallier sportif puisqu’il est courtisé par l'Atlético de Madrid. L'information est révélée par le média espagnol Mundo Deportivo. Sous contrat avec le 3e de Serie A jusqu'en 2018, les dirigeants napolitains pourraient laisser filer l'ancien Stéphanois cet été s'ils souhaitent récupérer une indemnité de transfert.



Mais le club d'Antoine Griezmann est interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018 pour des transferts illégaux de joueurs mineurs. Le club a fait appel devant Tribunal Arbitral du Sport afin de réviser ce jugement, sa réponse est attendu le 24 avril prochain.



Arrivé sur la baie de Naples à l'été 2014 en provenance de Saint-Étienne pour 6 millions d'euros, l'Algérien s'est très rapidement imposé comme un des tous meilleurs latéraux gauches du championnat transalpin.