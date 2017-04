publié le 10/04/2017 à 12:01

Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions. Engagé sur tous les fronts sure le plan sportif, Monaco l'est aussi sur ce lui du marché des transferts en ce début de printemps 2017. Fin février, déjà, le nom du jeune belge Youri Tielemans, 19 ans, était avancé du côté de la Principauté. Lundi 10 avril, L'Équipe confirme l'intérêt de l'ASM pour le milieu et capitaine d'Anderlecht.



L'actuel leader du championnat de France s'attend à un été agité dans le sens des départs, notamment dans l'entrejeu. Le Brésilien Fabinho, au club depuis 2013, aurait un bon de sortie. Son partenaire français Tiémoué Bakayoko, qui vient de célébrer sa première sélection en Bleu, est convoité par de nombreuses cylindrées européennes, à commencer par Chelsea.

Fidèle à son projet de recruter des jeunes talents pour les revendre plus tard et opérer de jolies plus-values, Monaco serait donc prête à débourser les 20 à 25 millions d'euros demandés par Anderlecht pour Tielemans. Le joueur perçoit le club du Rocher comme un tremplin. Selon L'Équipe, le dossier serait "suffisamment avancé pour que les concurrents de l'ASM s'orientent vers d'autres profils".

PSG, 60 millions pour un jeune milieu Espagnol ?

C'est visiblement, en effet, le cas du PSG. Le quotidien espagnol AS annonce un intérêt prononcé dans la capitale pour un milieu récupérateur espagnol de 22 ans du nom de Marcos Llorente. Formé au Real Madrid, l'international Espoir est actuellement prêté au Deportivo Alaves, où il s'épanouit aux côtés du Français Theo Hernandez.



Pour un joueur qui n'a pas encore réussi à s'imposer dans l'équipe des Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, la somme avancée paraît démesurée : 60 millions d'euros. Si elle devait se vérifier, ce serait en tout cas pas un problème, à l'heure de l'échec du Polonais Grzegorz Krychowiak et de la fin prochaine de l'aventure de l'Italien Thiago Motta.