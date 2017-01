L’ancien joueur de Bastia a voulu relativiser les comportements racistes de certains supporters corses.

Crédit : AFP / PASCAL POCHARD CASABIANCA Julian Palmieri lorsqu'il évoluait au SC Bastia, le 9 août 2014.

par Geoffroy Lang publié le 22/01/2017 à 12:52

Discret sur le terrain lors du match nul de l’OGC Nice sur la pelouse de Bastia, Mario Balotelli a suscité de nombreuses réactions en dénonçant les actes racistes dont il a fait l’objet en marge de la rencontre. Sur son compte Instagram, l'avant-centre italien affirme avoir été visé par des cris de singes lors du match disputé vendredi 20 janvier contre le SC Bastia (1-1).



Mais Julian Palmieri n’a pas exprimé beaucoup de compassion avec l’international italien lorsqu’il a été interrogé sur le sujet à l’issue du nul entre le LOSC et Dijon (0-0) : "On connaît le match Bastia-Nice. J’ai regardé le match et je n’ai rien entendu. Et après, je n’ai pas entendu de cris de singe. Je trouve que, venant d’un joueur comme ça… S'il y a eu ça, bon bah, c’est grave mais venant d’un joueur comme ça, vu le match qu’il a fait, il devrait se faire tout petit".

Si l’ancien Bastiais reconnaît qu’il n’est "peut-être pas objectif", il affirme que Mario Balotelli “s’est cherché une excuse”. De son côté, le SC Bastia affirme avoir “découvert avec stupéfaction” les mimes racistes dénoncés par le joueur niçois, mais les images diffusées par beIN Sports, confirmant les cris de singe entendus dans une tribune de supporters corses, laissent douter de l'honnêteté de cette stupéfaction.