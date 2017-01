Mercato : le PSG sur la piste d'un international ivoirien

LE JOURNAL DU MERCATO - Franck Kessie, international ivoirien de 20 ans, est courtisé par le Paris Saint-Germain. Et la concurrence est féroce

Crédit : Marco Bertorello / AFP Franck Kessie sous le maillot de Bergame face à la Juventus Turin le 3 décembre 2016

par Luca Dangréaux publié le 22/01/2017 à 19:08

Les dirigeants du PSG ont peut-être trouvé la future pépite du football ivoirien. Franck Kessie est à 20 ans un international qui fait parler de lui. Milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, il a déjà inscrit six buts en 16 rencontres de Serie A. Un début de saison flamboyant qui a attiré plusieurs grands clubs européens.



Testé par Tours durant sa formation, il a véritablement explosé depuis un an en Italie. Plus qu'un milieu récupérateur de ballon, il est doté d'une vision de jeu et d'une qualité de passe remarquable. Manchester United, Chelsea et la Juventus Turin se sont positionnés sur le dossier. Les dirigeants de Paris auraient formulé une offre de 25 millions d'euros selon la Gazzetta Dello Sport. Il participe en ce moment à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec les Éléphants de la Côte d'Ivoire.

L'international anglais Adam Lallana semble être une solution de replie pour le PSG. L'idée viendrait directement de Patrick Kluivert, Directeur du football au PSG. C'est cette fois-ci le The Sun qui a publié l'information. Lallana coûterait lui environ 45 millions d'euros. Son contrat court jusqu'en 2019 et son statut de titulaire indiscutable à Liverpool ne facilitera pas les négociations pour l'Anglais de 28 ans. Cette saison il a marqué sept buts en 20 matches de Premier League. Après Julian Draxler, le PSG ne cible toujours pas d'attaquant de pointe.