et AFP

publié le 31/05/2017 à 11:17

"Si je t'avais frappé, tu serais encore à terre dans le stade, crois-moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Tromper les gens ? Tu veux la célébrité ? (...) Tu es une honte pour la profession de journaliste". Voici quelques extraits de la réponse, ponctuée de nombreux émoticônes, d'André-Pierre Gignac sur son compte Twitter à l'attention de Yussif Caro. Ce journaliste de la chaîne nationale Televisa l'avait accusé dimanche 28 mai de l'avoir agressé sur le bord du terrain. "Ce monsieur m'a attaqué par derrière. C'est un mauvais perdant", avait-il écrit sur le réseau social.



En réponse, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, 31 ans, qualifie le reporter de "menteur" et lui reproche de "ne pas comprendre la tristesse et l'énervement d'un joueur après une finale perdue", celle du tournoi de clôture du championnat face à Chivas. "Si à cause de la presse, je dois partir du Mexique, je le ferai", conclut "APG".

Les images, elles, montrent l'international français (36 sélections, 7 buts) avoir une altercation avec un journaliste puis faire semblant de lui lancer une petite bouteille d'eau avant de regagner les vestiaires. Après la défaite des Tigres (2-1) à Guadalajara, Gignac n'a pas assisté à la cérémonie de remise des prix et quitté la pelouse sans récupérer sa médaille de finaliste.

Selon des informations publiées par le quotidien La Jornada, les responsables de la Fédération mexicaine de football envisagent des sanctions "pour non respect du protocole". En février, un journaliste sportif chilien avait déjà dénoncé le comportement du joueur français qui l'avait poussé pour mettre fin à une interview avec une nouvelle recrue des Tigres, le Chilien Eduardo Vargas. Depuis qu'il évolue au Mexique, Gignac disputait sa troisième finale de championnat. Il avait remporté le titre en 2015 et en 2016.