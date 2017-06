publié le 05/06/2017 à 12:31

Au surlendemain de la lourde défaite de la Juve en finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, l'entraîneur italien Massimiliano Allegri se retrouve en Une de l'édition papier de la Gazzetta dello Sport, lundi 5 juin. Le quotidien aux feuilles roses revient-il sur les choix effectués à Cardiff pour expliquer le cauchemar vécu après le repos ? Non, il annonce que le PSG est entré dans la course pour attirer le coach de 49 ans, en poste depuis 2014 dans le Piémont.



Allegri perçoit actuellement un salaire de 5,5 millions d'euros par saison et aurait demandé à ses dirigeants une revalorisation à hauteur de 8 millions. L'ancien technicien du Milan AC souhaiterait par ailleurs obtenir deux à trois recrues de poids pour permettre à sa Juve de décrocher enfin la "coupe aux grandes oreilles", après cinq échecs de suite en finale. Paris, de son côté, lui aurait fait parvenir une offre à hauteur de 10 millions par saison, en attendant une réunion décisive mercredi 7 juin à Turin.

Cette approche du PSG, si elle se confirme, relance l'hypothèse d'un départ d'Unai Emery un an seulement après son arrivée dans la capitale. Malgré les discours de façade, les dirigeants qataris n'ont toujours pas digéré l'humiliante élimination en 8es de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone. De son côté, l'Espagnol trouverait à l'AS Rome une solution de repli loin de lui déplaire.



La Louve n'a plus d'entraîneur depuis le départ de Luciano Spalleti fin mai. À la Roma, Emery recomposerait le binôme du FC Séville avec le directeur sportif Monchi. En avril déjà, la rumeur d'un accord entre le technicien basque et l'ancien club de Francesco Totti avait alimenté la chronique. Celle concernant Allegri n'a peut-être que pour objectif de lui permettre d'arriver à ses fins avec la Juve...