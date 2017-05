publié le 09/05/2017 à 21:53

La mission était bel et bien impossible : l'implacable Juventus a confirmé sa supériorité sur Monaco (2-1) en s'imposant à Turin comme à l'aller (2-0), et attend le Real Madrid (ou l'Atlético de Madrid) pour la finale du samedi 3 juin à Cardiff.



Sécoué en début de partie par des Monégasques qui l'aurait fait douter en ouvrant le score, l'équipe de Massimiliano Allegri est parvenue à tisser sa toile, à récupérer plus de ballons se projeter davantage vers l'avant. Danijel Subasic réalisait deux parades décisives devant Gonzalo Higuain puis Mario Mandzukic. Et si Monaco relevait la tête, c'est la Juve qui portait l'estocade à la 33e minute par son attaquant croate.

Douze minutes plus tard, Monaco prenait un deuxième coup sur la tête, éteignant quasiment ses derniers espoirs. Subasic, encore décisif quelques instants plus tôt devant Paolo Dybala, repoussait des deux poings un corner. Dani Alves se plaçait à la retombée du ballon pour armer une reprise de volée somptueuse (2-0).

L'ASM trouvait tout de même les ressources pour ne pas sombrer et finissait enfin par tromper l'arrière-garde turinoise et son emblème "Gigi"Buffon. Le buteur ? Kylian Mbappé bien sûr, auteur à 18 ans de sa 6e réalisation en neuf matches de Ligue des champions. C'est seulement la 3e fois de la saison en Coupe d'Europe que le ballon termine sa course dans les filets de la "Vieille Dame".

