publié le 11/07/2017 à 15:24

Le Bayern ne fait pas les choses à moitié et s'apprête à aligner l'année prochaine une escouade offensive explosive. Il est fort possible que Carlo Ancelotti doive jouer de ses talents en ressources humaines afin de gérer des stars auxquelles il vient d'adjoindre James Rodriguez. Déjà riche de Thomas Muller, Robert Lewandowski, Arjen Robben ou encore Franck Ribéry, la ligne d'attaque du Bayern Munich voit arriver le prodige colombien de 26 ans.



Le milieu du Real Madrid a été prêté aux Munichois pour les deux prochaines saisons avec option d'achat, a indiqué mardi 11 juillet le club madrilène. "Le Real Madrid CF et le Bayern Munich ont conclu le prêt du joueur James Rodriguez pour les deux prochaines saisons, sous réserve de la validation médicale", affirme le club espagnol dans un bref communiqué publié sur son site Internet. Le club bavarois "se réserve une option d'achat du joueur au terme de la période de prêt", ajoute le Real Madrid.

"Nous sommes très heureux d'avoir pu réaliser ce transfert. L'engagement de James Rodríguez était l'un des grands souhaits de notre entraîneur Carlo Ancelotti", a indiqué le président du conseil d'administration du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, cité dans un communiqué du club allemand. "James est un joueur à plusieurs facettes, (...) très dangereux devant le but" et à l'origine de nombreuses concrétisations, poursuit l'ancien Ballon d'Or 1980 et 1981.



Plus axial que les milieux de terrain offensifs du Bayern, il permettra plus de variations tactiques à l'entraîneur et posera d'énormes problèmes aux équipes adverses par sa capacité de percussion, de frappe et sa qualité de passe. Barré au Real par la "BBC" (Bale-Benzema-Ronaldo), l'ancien monégasque avait quand même réussi à inscrire 11 buts en 33 matches la saison passée.



Le Bayern, qui s'est attaché les services du Français Corentin Tolisso, frappe un grand coup sans débourser un centime avant 2 ans, alors que d'autres équipes comme le PSG auraient été intéressées par payer le prix fort. Le Real se réserve ainsi une opportunité de profiter d'une éclosion du joueur afin de le récupérer le cas échéant. Un coup de billard à deux bandes gagnant-gagnant entre deux clubs légendaires.