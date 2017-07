publié le 08/07/2017 à 08:32

Le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti, très courtisé au mercato, s'est excusé "auprès du club, des supporters, et des gens qui travaillent ici" dans une vidéo publiée par le club parisien vendredi 7 juillet. Des déclarations qui font suite à l'emballement provoqué par ses envies de départ, qui agitent le monde du football depuis quelques semaines.



"Je suis ici depuis cinq ans. Si je suis devenu un bon joueur, c'est grâce au Paris Saint-Germain, qui a cru en moi dès le début. C'est pour cela que je m'excuse", a déclaré l'international italien, 24 ans, le jour de sa reprise de l'entraînement. Celui que l'on surnomme "Petit hibou" est au cœur de toutes les interrogations concernant le début du mercato parisien : sous contrat jusqu'en 2021 avec le PSG, il est très courtisé par le FC Barcelone.

Son agent relance la polémique

"J'ai vu aussi ce (vendredi) matin une autre déclaration de mon agent, a poursuivi le joueur. Je voulais dire à tout le monde que ce n'est pas ma pensée, pas mes paroles", a-t-il recadré. C'est en effet une nouvelle déclaration de son agent, Donato Di Campli, qui a remis de l'huile sur le feu le 7 juillet. Dans un article au titre évocateur de "prisonnier de l'émir", ce représentant a notamment confié au journal italien Corriere dello Sport que "Ne pas vendre Verratti au Barça pour 100 millions d'euros est devenu une question d'orgueil." Comme le rapporte L'Équipe, il s'en est également pris à Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, affirmant que celui-ci lui aurait tenu les propos suivants : "Je ne pourrais jamais vendre Marco car je le considère comme le champion autour duquel je veux construire un grand PSG et si je le vends, je joue ma place."

Mon agent "a raté cette déclaration, a regretté Marco Verratti. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ma pensée. J'espère qu'il ne se passera plus de chose comme celle-là." Le joueur insiste par ailleurs sur son bonheur de travailler au sein de l'équipe parisienne : "On a débuté la préparation de la saison, et je suis très content d'en recommencer une nouvelle et de retrouver ce club, mes coéquipiers, mon coach et tout le monde. Je sais que le club a une grande confiance en moi."