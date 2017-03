Lorient-PSG : après Barcelone, les Parisiens peuvent-ils tout perdre ?

publié le 12/03/2017 à 11:00

Du Camp Nou au Moustoir, il n'y a que quatre jours. Et autant de nuits. Pas sûr, pour autant, que les joueurs du PSG aient énormément dormi depuis l'impensable élimination en huitième de finale de Ligue des champions. La défaite (6-1) subie en Catalogne les a sortis de la plus prestigieuse des coupes d'Europe malgré une nette victoire lors de la rencontre aller (4-0, le 14 février). Cette catastrophe sportive restera gravée dans l'esprit du groupe parisien. Mais la saison 2016-2017 ne s'est pas arrêtée ce soir du 8 mars.



L’objectif de la "C1", abordable selon 60% des Français, est rayé du tableau qataris mais le PSG est encore en lice dans toutes les compétitions nationales. Il est finaliste de la Coupe de la Ligue, deuxième du championnat de France de Ligue 1 et qualifié en quart de finale de Coupe de France face à Avranches.

Monaco, ennemi numéro un

Sans oublier Nice, qui a décidé de ne pas abandonner (match nul 2-2 renversent face à Caen ce vendredi), la fin de saison du Paris Saint-Germain sera conditionnée par celle de l'Association Sportive de Monaco. Vainqueur des Girondins de Bordeaux samedi 11 mars, il mène une course (ou un sprint) devant le PSG sur le podium du championnat. Un rythme pour l'instant tenu par les joueurs de la capitale.

Vont-ils rester sur leur forme (leur dernier revers remonte au déplacement à Guingamp le 17 décembre 2016, soit dix rencontres) en championnat ? Sur les dix dernières équipes que les champions de France doivent affronter avant la fin de saison, Lyon (le 19 mars), Nice (le 29 avril) et Saint-Étienne (le 13 mai) sont les trois côtes hors catégories à gravir. Dans le même temps les Princiers vont jouer Saint-Étienne (date inconnue) et Lyon au Parc OL (le 23 avril).



Excepté le championnat, le Paris Saint-Germain est encore qualifié en Coupe de France mais surtout en finale de Coupe de la Ligue. Un dernier match qui les opposera à... l'ASM. Joué à Lyon le 1er avril prochain, il sera le second tournant de la saison d'Unai Emery. Son club n'a plus vécu de saison blanche depuis 2012. Une victoire le 1er avril au Parc OL soulagerait le Basque sans suffire à l’appétit de ses dirigeants.

Paris ne peut plus rien laisser passer

Quoi qu'il arrive, la saison 2016-2017 ne pourra pas être qualifiée de "réussie". Au meilleur des cas, les quadruples champions en titre (Trophée des Champions, Championnat de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France) peuvent réaliser... le quadruplé. La première coupe est déjà assurée puisqu'ils ont dominé (4-1) l'Olympique Lyonnais le 6 août 2016. Il en reste trois, et aucune à abandonner.



Si Paris perd un de ses quatre titres de la saison dernière, il donnera, de fait, l'impression d'avoir régressé. L'ancien entraîneur du FC Séville, fort de trois Ligue Europa remportées avec le club Andalou, devait faire passer le cap des quarts de final à son nouveau club. Il a été éliminé dès les huitièmes. À défaut de faire mieux que Laurent Blanc (2013-2016), à lui désormais de ne pas faire pire. Et cela commence au stade du Moustoir.